秋田書店は、上原きみ子による『いのちの器』最終100巻を2026年4月16日(木)に発売。最終巻発売にあわせて秋田書店が運営するWebマンガサイト「チャンピオンクロス」にて本日11:00から4月20日(月)15:00までの100時間限定で、1巻～99巻まで全話完全無料キャンペーンを開催している。

また、秋田書店エレガンスイブ編集部が運営するマンガサイト「Souffle(スーフル)」では、上原きみ子のインタビュー記事が掲載されるほか、最後のペン入れ動画もYouTubeにて公開される。

『いのちの器』は、今から35年前の1991年に、月刊の女性向け漫画誌「Eve Special for Mrs. No.30(1991年10月刊行)」にて連載開始、1995年に「フォアミセス」として月刊化した後も連載を続け、同誌を代表する看板作品であり、同一タイトルの漫画でコミックスが100巻以上発売されているものは日本国内で20作品程度しかなく、女性漫画のカテゴリーではさらに数えるほどしかない(2026年4月現在、秋田書店調べ)。

■感動の完結！100巻発売記念！100時間限定全話完全無料キャンペーン

チャンピオンクロスにて完結を記念した100時間限定全話完全無料キャンペーン開催。

期間：2026年4月16日(木)11:00～2026年4月20日(月)15:00

対象：『いのちの器』1～99巻収録分全話(※最終100巻は対象外)

■上原きみ子インタビュー記事や最後のペン入れ動画も公開

「フォアミセス」を制作するエレガンスイブ編集部が運営するマンガサイト「Souffle(スーフル)」にてインタビュー記事を公開。また、最後のペン入れ動画もYouTubeで公開されている。

◎上原きみ子のコメント(『いのちの器』完結にあたり)

最終回を描き始めたときは「私、泣くだろうな…」と思っていましたが、最終ページが近づくにつれて、心は不思議と軽くなっていきました。

最後のページでペンを置いた瞬間、やりきった感が爆発して、笑顔になりました。

思い残すことはありません。

残りの人生を、楽しみたいと思います。

■『いのちの器』<br 女性はいのちをはぐくむ器です。そして響子先生の山野産婦人科医院はそれを包む大きな大きな愛の器です。父親の死で郷里である長野県の田舎町の産婦人科医院を継いだ響子さん。妊娠、そして出産という女性の永遠の営み、そこにこめられた祈りと喜びと悲しみと……。それらをやさしく見守り続ける響子さんの感動愛シリーズがここに!!

単行本：最終100巻は2026年4月16日(木)発売