Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』の第30巻を含めた、計12タイトルの紙書籍を2026年4月17日(金)に小学館から、4月30日(木)に自社出版企画「サイコミ パブリッシング」としてCygamesから、それぞれ発売する。

『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』は、「川島・山内のマンガ沼」(読売テレビ)や「アメトーーク！」(テレビ朝日)でもおすすめ作品として紹介された、史上最強のコンビニ店員ツヨシをめぐる戦いを描く新世代格闘マンガ。累計部数は600万部を突破している(※累計部数は電子書籍と紙書籍の合算)。

4月17日(金)発売タイトル

■『終の退魔師 ―エンダーガイスター―』24巻

四方山 貴史

【判型】B6判

【定価】880円(税込)

【発売】小学館

「今日からあたしが女王だ。さぁひれ伏せ」

対レッドアイの為に訪れた異界にて

何故か次期女王に指名されてしまった女殺し屋、鵺。

不快感を露わにする鵺だったが、とあるモノを得るべく提案を受け入れた。

それはあまりに不遜な女王の誕生の瞬間であった。

一方異界に入り込んだレッドアイは狡猾な作戦で東森達を翻弄する。

緒戦を制するのは鵺＆東森か、それともレッドアイか。

激戦の火蓋が切って落とされた。

■『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』30巻

著者：丸山恭右、原作：Zoo

【判型】B6判

【定価】880円(税込)

【発売】小学館

累計600万部に、乾杯。

「最強」を求める全ての格闘家・闘技者が辿り着く男。

その名はTSUYOSHI──。

緊急事態発生！！

ツヨシの元カノ・咲が、台湾マフィアに拉致された。

しかし助けに行こうにも、敵の人数もアジトも不明。謎に包まれた青龍會のしっぽを掴むのは至難の業。

手がかりゼロの絶望的な状況の中、ツヨシの前に現れたのは袂を分かつことになったはずの星崎であった。

青龍會vs川端組、仁義なき戦いはますますヒートアップ！

奴らに、落とし前を付けさせる時が来た。

4月30日(木)発売タイトル

■『暴れん坊プリンセス ‐セーラー服を纏いし姫のステゴロ世直し譚‐』3巻

木村裕一

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

姫様の敵は“国”にあり──？

食糧難にあえぐ民。その元凶は必要以上の報酬を受け取り私腹を肥やす“憲兵隊”にあった。一筋縄にいかない相手に悩む姫に救いの手を差し出したのは、姫のことを誰よりも知るマイヤだった。隠密諜報部隊“コクシ”と共に暗闇の中から国の闇に殴り込みにかかる！

そして大臣・ハンギングから姫へ突然のデート(？)のお誘いもあり、恋の予感も…？

■『地味異世界～魔法ナシで化物の大群と戦えってブラックすぎません？～』2巻

藤田曇

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

敵の大攻勢を凌ぎ、なんとか初陣を勝利で飾った乃木。

乃木と親分の2人が向かった次なる場所は、深い霧で敵を目視できない戦場──。

敵がいつ目の前に現れるかわからない絶望的な状況の中、乃木は驚きの戦法に出る…！

そして、戦場での活躍が認められ総督令嬢の護衛選考会に参加することになった2人だったが、総督令嬢はどこか見覚えのある顔で……

理想とは程遠い、地味で堅実な異世界ファンタジー！

■『痛風ダ・ヴィンチ』1巻

二戸謙介

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

「痛風持ち」の天才画家レオナルド・ダ・ヴィンチが現代日本へタイムスリップ！

深刻な創作スランプに陥っていた彼にとって

日本の美食は大いなる刺激──

そして創作のインスピレーションとなった。

輝くグルメに探求心が爆発、暴飲暴食に痛風発作も頻発！？

高まる尿酸値、震える手で絵筆を走らせろ！

たとえ欲望の先に「痛風」の激痛が待っていたとしても……。

地獄のプリン体ルネサンス、ここに開幕！

■『BAD ASS BUDDIES』2巻

すんしろう

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

スラムで“猫好き”を狙った連続殺人事件が勃発！？

猫に固執し大鉈を振るう覆面男相手に、「イカれた町で住民が平和にイカれられる」未来を作るため、テオとドナが立ち向かう──！

そして何でも屋に突如現れた、美しくも妖しい「ハイヴ」という男。ドナがテオと出会う前の「殺し屋」時代を知る彼が現れたことにより、ドナに異変が──？

■『日陰者でもやり直していいですか？』5巻

ゆうち巳くみ

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

『勝手にいなくなるなんて 許さないから！！』

人生やり直し前に因縁を持った相手、穂津絵と再会した小晴。クラスに居場所を失い、孤立した穂津絵が思わずつぶやいた一言を聞いて、小晴は初めて怒りを露わにする！！中学時代に道を分かれた2人の行く末は──！？

失敗してもやり直して、次への一歩を踏み出す第5巻！！

■『ファミリー・ショー』5巻

松尾あき

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

「こちらは皆さん先生のカモの方ですか？」

母がある宗教にのめり込むのを止めようとするサッちゃん。しかし、行動はことごとく裏目に出て大失敗。そこへ美言が一肌脱ぐ——はずが、なぜか「迎合」し始める。誰も読めない美言の真意とは…？そして「狂った人間」の行き着く先とは。

美言の鋭い一手が状況を切り拓く、容赦ないホームドラマ第5巻！

■『ホメちょろ無双〜こじらせ最強女達をホメただけで最強PTに〜』2巻

からしと

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

皆が恐れおののく最強の魔女…その正体はただの「直球ど真ん中ツンデレ」だった！！ 「ツンデレという概念が存在しない」この世界で、“魔女”アデーレ・デレデレツゥンの素直になれない態度は最強であるがゆえに周囲から浮いてしまい、彼女をこじらせてしまうには十分だった。

そんな彼女に「ツンデレ」という概念を説明しつつ、ホメ殺すナガマサの言葉でアデーレはちょろくも陥落してしまうのである──

■『ヤクザはサウナに入れますか？』3巻

作画：奧村じーたろー、原作：草下シンヤ/COMIC ROOM

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

元武闘派ヤクザのマコト。今はカタギの配達員として、汗を流す日々を送っていたが、かつての弟分・コウジがその日常を脅かす…！

ヤクザ時代の兄貴分・比嘉の仇を討つため、コウジと対峙するマコト。「猛虎のマコト」と恐れられた力を解放するマコトだったが、暴力・薬・犯罪何でもありのコウジに、大切な人を人質に取られ絶体絶命の窮地に！？マコトvsコウジ 激闘の行方は──！

大好評の「ヤクザ×サウナ」漫画、待望の第3巻！

■『要注意彼女 夢見ちゃん』3巻

豚箱ゑる子

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

夢見叶からの、狂気的な粘着に苦しむ根倉。

異変に気づいた親友・清原は、2人を引き離す糸口になり得る、夢見の根倉への暴力を収めた証拠動画の撮影に成功する。

しかし撮影中のスマホを巡って揉み合いになり、清原は夢見に階段から突き落とされてしまう…。

清原の安否は──。

一方、夢見と根倉の歪んだ関係に気づく“新たな人物”が現れ、事態は思わぬ方向へ動き出す。

豚箱ゑる子が贈る病みかわサイコスリラー、第3巻！

■『私がわたしを売る理由』8巻

夏子久

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

「お前はどれだけ頑張っても、社会的弱者にしかなり得ない」

宮崎から厳しい言葉をかけられ、啖呵を切ってマンションを出ることにした桜子。

勢いのまま新居へ引っ越すも、これまでの生活とのあまりの違いに不安になっていく。

そんな中新居へやってきたシュンとの会話に励まされる桜子。

晴れてシュンと「友達」になることができ喜ぶが、なぜかシュンの表情は暗く──？

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