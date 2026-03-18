カインズは2026年3月1日に設立38年目を迎えた。これを記念し、公式オンラインショップに寄せられた約2万5,000点のオリジナル商品へのレビューを分析したインフォグラフィックを公開している。

レビュー評価の分布

分析の結果、星4から5の高評価が多かった。4つ以上の高い評価が88.9%を占めている。

最高評価を多く集めたカテゴリは「ゴミ袋」で、2位は「紙製品」、3位は「ラップ・ホイル」だった。コスパが高い消耗品や特徴的な機能に高い評価が集まっている。

5つ星獲得数ランキング

商品別 投稿件数ランキング1位は「そのまま使える除草剤4.0L」、2位は「アルミホイル」、3位は「もっと濃いブルーに変わる猫の紙砂」だった。投稿数が多い商品には、普段から頻繁に愛用していることが表れている。

商品別 投稿件数ランキング

レビュー投稿文から抽出されたキーワードも公開した。「便利」や「使いやすい」といった日々のくらしの実感に基づく声が多く寄せられている。

レビュー投稿文テキストマイニング

同社はこれらの顧客の声を商品のアップデートに活用しており、具体的な改善事例も特設サイトで紹介している。

1989年3月1日にカインズが会社として設立されたことを記念し、3月23日まで「創業祭」を開催中。店舗とオンラインショップの双方で高評価の人気商品を公開するほか、お得なセールやキャンペーンを実施している。