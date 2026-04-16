カインズは4月15日、「カインズ 苅田店」を福岡県苅田町にグランドオープンした。

カインズ 苅田店(オープン準備の様子)

同店は、自動車産業が盛んな臨海工業地帯であり、北九州空港へのアクセスも良い「交通のハブ」である苅田町において、多様なライフスタイルを支える拠点を目指す。隣接する「ラ・ムー苅田店」とともに、ワンストップショッピングを実現する。

店内では、新生活や家事の負担を軽減するカインズオリジナルの時短・便利グッズを中心に、幅広い商品を展開する。ペット用品売り場では、フードや消耗品、ひんやりペットベッドなどの季節商品も販売。室内観葉植物も豊富にラインアップする。

カインズ 苅田店 店内

ペットとの楽しいくらしをサポートするペットコーナー

リフォーム・プロ向けとして、展示を重視したリフォームセンターも設ける。近隣工場のニーズに応える資材・工具・作業着も取りそろえる。

リフォームセンター

買い物客の利便性を高めるため、アプリやオンラインで注文した商品を店外ロッカーで受け取れる「CAINZ PickUp」、スマートフォンをレジとして使い、専用ゲートを通るだけで会計が完了する「Pocket Regi」、注文から最短5分後にカウンターで商品を受け取れる「クイックPickUp」など、最新デジタルサービスも導入した。

CAINZ PickUpのロッカー

オープンに先立ち、4月1日に苅田町と「災害時における生活物資の供給協力に関する協定」を締結した。大規模災害時には、物流拠点や店舗から食料、飲料水、生活必需品、ペット用品などを迅速に供給し、被災者の生活支援にあたる体制を整えている。