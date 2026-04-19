ＤｅＮＡが広島に完封勝利

先発投手：ＤｅＮＡは石田裕太郎が6回0失点の好投（5安打4奪三振）、広島の床田寛樹は8回2失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：ＤｅＮＡが1点を追加 6回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：広島の勝田成が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5