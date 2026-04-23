デュラン・デュランがナイル・ロジャースと再タッグ、ディスコチューンの新曲急遽リリース

世界的な音楽アイコンであるデュラン・デュランが、長年のコラボレーターのナイル・ロジャースをフィーチャーしたニューシングル「Free To Love」（feat. Nile Rodgers）をリリース。2026年初となる新曲を発表した。この曲のミュージックビデオには、英国のラジオパーソナリティのクララ・アムフォ（Clara Amfo）が出演し、マドンナ、ビヨンセ、メタリカ、レディー・ガガらを手掛けるジョナス・アカーランド（Jonas Åkerlund）が監督を務めている。

新曲「Free To Love」には、高揚感溢れるエネルギーが満載され、多幸感に包まれたグルーヴが渦巻いている。レジェンドであるナイル・ロジャースがフィーチャリング参加し、共作を担当。ダンスフロアで踊るために作られた楽しく、直感的で、弾けるサイバー・ファンクでありつつ、同時に分断されたこの世界における前向きで開放的な愛のメッセージが贈られる。

「Free To Love」を紹介するにあたり、リードシンガーのサイモン・ル・ボンはこう語る。「”Free To Love”は、2020年代のディスコチューン。アップビートの速いテンポの曲で、自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに、愛することがテーマです。それこそ私たちに今必要なもの。”自由を！ 愛する自由を手に入れましょう！”」

キーボード奏者のニック・ローズはこう語る。「ナイル（・ロジャース）と楽器を持って演奏する度に、彼の生み出すエネルギーに街全体が明るく照らされます。音楽は善の力であり、世界にポジティブなエネルギーをもたらすもの、という信念を私たちは共有しています。”Free To Love”は、平和と希望、そして相互理解が広まることを願った、全ての人々に対する私たちの呼びかけです。自由のアンセムです。自由は私たちにとって最も貴重な財産であり、あらゆる場所の誰もが真に自由に享受できるべきもの。”Free To Love”が伝えるメッセージはシンプルです。自由と愛より大切なものはない。今の世界にとって間違いなくその両方がもっと多く必要です」

デュラン・デュランとナイル・ロジャースの長きにわたるコラボレーションは、40年以上前に大ヒットしたシングル「The Reflex」のリミックス（英米はじめ世界各国で1位を記録）からスタート。「Free To Love」は、その両者による最新のコラボレーションである。

この新曲について、ナイル・ロジャースは次のように述べている。「真の愛は自由であり、無条件なもの。私がデュラン・デュランに抱く愛、そして私たちが共に作り上げてきた音楽の真髄は、楽曲に込められた最も深い意味をもつ愛を共有してきたからです。外の世界がどれほど混乱していても、スタジオ内の私たちは自由に、平和を愛することができるのです」

「Free To Love」のエネルギー溢れるミュージックビデオは、映像界の重鎮であるジョナス・アカーランドが監督を務め、ビー・アカーランドがスタイリングを担当。クララ・アムフォがデュラン・デュランを紹介した後、彼らは壮大な「トップ・オブ・ザ・ポップス」風のセットでパフォーマンスを披露する。

＜リリース情報＞

デュラン・デュラン

ニューシングル「Free To Love（feat. Nile Rodgers）」

配信中

https://orcd.co/freetolove

レーベル：Tape Modern

Website：https://duranduran.com/