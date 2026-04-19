楽天、ロッテに3点リードで後半戦へ
楽天は1回裏、2回裏にそれぞれ1点を先制。6回表にロッテが2点を返し追い上げるも、直後の6回裏に楽天が3点を追加し、5-2とリードを広げた。楽天は中島、小郷が2打点、村林も1打点を挙げる活躍。
【スタメン】
楽天: 1(左)中島 大輔 2(二)小深田 大翔 3(中)辰己 涼介 4(三)黒川 史陽 5(遊)村林 一輝 6(指)浅村 栄斗 7(一)伊藤 裕季也 8(捕)太田 光 9(右)小郷 裕哉 10(投)早川 隆久
ロッテ: 1(右)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(一)Ｎ・ソト 4(指)石川 慎吾 5(三)寺地 隆成 6(中)愛斗 7(遊)友杉 篤輝 8(捕)田村 龍弘 9(二)小川 龍成 10(投)廣池 康志郎
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|18
|13
|5
|0
|.722
|-
|2
|阪神
|19
|13
|6
|0
|.684
|0
|3
|巨人
|18
|10
|8
|0
|.556
|3
|4
|DeNA
|17
|7
|10
|0
|.412
|5
|5
|広島
|16
|6
|10
|0
|.375
|6
|6
|中日
|18
|4
|14
|0
|.222
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|19
|12
|7
|0
|.632
|-
|2
|楽天
|19
|11
|7
|1
|.611
|0
|3
|オリックス
|19
|11
|8
|0
|.579
|1
|4
|日本ハム
|19
|9
|10
|0
|.474
|3
|5
|西武
|20
|7
|12
|1
|.368
|5
|6
|ロッテ
|20
|7
|13
|0
|.350
|5