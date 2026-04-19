楽天、ロッテに3点リードで後半戦へ

楽天は1回裏、2回裏にそれぞれ1点を先制。6回表にロッテが2点を返し追い上げるも、直後の6回裏に楽天が3点を追加し、5-2とリードを広げた。楽天は中島、小郷が2打点、村林も1打点を挙げる活躍。

【スタメン】

楽天: 1(左)中島　大輔 2(二)小深田　大翔 3(中)辰己　涼介 4(三)黒川　史陽 5(遊)村林　一輝 6(指)浅村　栄斗 7(一)伊藤　裕季也 8(捕)太田　光 9(右)小郷　裕哉 10(投)早川　隆久

ロッテ: 1(右)藤原　恭大 2(左)西川　史礁 3(一)Ｎ・ソト 4(指)石川　慎吾 5(三)寺地　隆成 6(中)愛斗 7(遊)友杉　篤輝 8(捕)田村　龍弘 9(二)小川　龍成 10(投)廣池　康志郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5