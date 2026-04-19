バーミンガムに所属する日本人MF岩田智輝が、ハル・シティ戦で得点を記録し、今季の個人成績を公式戦44試合3ゴール1アシストとした。

チャンピオンシップ（イングランド2部）第43節が18日に行われ、ハル・シティとバーミンガムが対戦した。

日本人FW平河悠を擁するハル・シティが、ホームに岩田智輝、古橋亨梧、藤本寛也を擁するバーミンガムを迎えた。バーミンガムの岩田智輝が先発し、ハル・シティの平河悠がベンチスタートとなった試合は、24分にハル・シティが先制。バーミンガムの選手たちがボックス内のボールをクリアできなかったところを、ジョー・ゲルハートがすかさずシュートをゴール右に突き刺した。

その後、スコアが動かないままハル・シティの1点リードで迎えた77分、ハル・シティの選手が左サイドからのクロスをヘディングでクリアしたものの、岩田智輝がボックス手前からこぼれ球を右足一閃。豪快なミドルシュートがゴール右上に突き刺さった。バーミンガムは岩田の得点でハル・シティと1－1で引き分けた。なお、ハル・シティの平河悠は83分から途中出場し、バーミンガムの古橋亨梧と藤本寛也はベンチ外となっていた。

【動画】岩田智輝の豪快ミドル弾！