津田健次郎「ここまで"少年"が残っている方に…」香取慎吾との初共演は“アドリブ満載”！撮影の裏側を明かす

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。4月12日（日）の放送では、サントリー公式YouTubeチャンネルに公開されているWEBムービーシリーズ「オレとしんご」で初共演した香取慎吾さんについて語りました。

◆アドリブ満載！撮影現場の裏側

＜リスナーからのメッセージ＞

「新WEBムービーへの出演おめでとうございます！ 香取慎吾さんとの息のあった掛け合いが楽しかったです。リハーサルなしと聞いてびっくりしています。香取さんとの共演はいかがでしたか？ 撮影のエピソードや香取さんの印象などをお聞きしたいです」

津田：そうなんですよ。サントリーさんのWEBムービーで、“オレくん”という香取さんと会話をするキャラクターの声をやらせていただきました。メイキング映像があるので、それを観た方はご存知かもしれないですけれども、普通、キャラクターの声って後で録ったりするものなのですが、今回はその場で、香取さんとリアルタイムで会話をしながらの撮影だったので、結構アドリブ感満載でした。

実際、（用意していただいた）セリフもきっちりあるんです。だけど、今回はセリフ通りきれいに進めていくよりも、「香取さんとオレくんが楽しく会話する」というのが一番大切なところなので。すごく楽しく、和気あいあいとして、ほのぼのとした現場でした。

◆直接会って感じた香取慎吾の素顔

香取さんと初めてお会いしたんですけども、やっぱり、面白い方ですね！ 当然、大人の素敵さもお持ちなんですけど、すごくマイペースで少年のような、ここまで少年が残っている方ってなかなかお会いしないなと思って。パーンとすごく明るい空気になりますし、「今までも思っていたけれども、直接お会いしても、本当にそういう方なんだな」と感じられて、とても楽しく過ごさせていただきました。

ぜひ、シリーズとしてどんどん続いていくとうれしいなと思っているので。もし機会があれば、観ていただきたいなと思います。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking