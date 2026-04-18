ソフトバンク、柳町・柳田の活躍で7点リード

オリックス先攻の試合は、1回裏にソフトバンクが柳町達の3打点、柳田悠岐の2打点などで計2点を奪い、その後も着実に加点。6回終了時点でソフトバンクが7-0とリードを広げている。山川穂高も1打点を挙げ、打線が活発だ。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東　佑京 2(指)近藤　健介 3(三)栗原　陵矢 4(左)柳田　悠岐 5(一)山川　穂高 6(右)柳町　達 7(遊)川瀬　晃 8(捕)海野　隆司 9(二)牧原　大成 10(投)上沢　直之

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(中)渡部　遼人 3(左)西川　龍馬 4(二)太田　椋 5(指)森　友哉 6(遊)紅林　弘太郎 7(一)Ｂ・シーモア 8(捕)若月　健矢 9(右)来田　涼斗 10(投)九里　亜蓮

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4