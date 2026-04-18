ソフトバンク、柳町・柳田の活躍で7点リード
オリックス先攻の試合は、1回裏にソフトバンクが柳町達の3打点、柳田悠岐の2打点などで計2点を奪い、その後も着実に加点。6回終了時点でソフトバンクが7-0とリードを広げている。山川穂高も1打点を挙げ、打線が活発だ。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 佑京 2(指)近藤 健介 3(三)栗原 陵矢 4(左)柳田 悠岐 5(一)山川 穂高 6(右)柳町 達 7(遊)川瀬 晃 8(捕)海野 隆司 9(二)牧原 大成 10(投)上沢 直之
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)渡部 遼人 3(左)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(指)森 友哉 6(遊)紅林 弘太郎 7(一)Ｂ・シーモア 8(捕)若月 健矢 9(右)来田 涼斗 10(投)九里 亜蓮
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|17
|12
|5
|0
|.706
|-
|2
|阪神
|18
|12
|6
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|17
|10
|7
|0
|.588
|2
|4
|広島
|15
|6
|9
|0
|.400
|5
|5
|DeNA
|16
|6
|10
|0
|.375
|5
|6
|中日
|17
|4
|13
|0
|.235
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|1
|オリックス
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|3
|楽天
|18
|10
|7
|1
|.588
|0
|4
|日本ハム
|18
|8
|10
|0
|.444
|3
|5
|西武
|19
|7
|11
|1
|.389
|4
|6
|ロッテ
|19
|7
|12
|0
|.368
|4