Leina 初のアニメ主題歌に歓喜！新曲「誓い」に込めた原作へのリスペクト「全部ちゃんと辞書を引いて…」

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。4月11日（土）の放送は、シンガーソングライターのLeinaさんが登場！ 4月7日に配信リリースされた新曲「誓い」について伺いました。遠山：Leinaさんは、4月7日に新曲「誓い」を配信リリースされました。おめでとうございます！Leina：ありがとうございます！潮：「誓い」は、シリーズ累計発行部数100万部を突破した「日本三國」のテレビアニメのエンディング・テーマとして書き下ろされた楽曲で、Leinaさんがアニメの主題歌を担当するのは初だそうです！遠山：アニメの主題歌を担当するって聞いたときは、どうでしたか？Leina：もうめっちゃうれしかったですよ！ 夢の1つでもありましたし、「きたか、メジャー感！」みたいな（笑）。遠山：ワクワクとか好奇心のほうが強かった？Leina：そうですね。あと、やっぱり、アニメのファンの方って熱いじゃないですか。だから、最初は「その期待を超える楽曲をちゃんと書けるか」みたいな不安は少しあったんですけど、原作をたくさん読ませていただいたし、辞書も引きながら（笑）。遠山：分からない言葉とかが出てきた？Leina：漫画だと、結構難しい言葉がいっぱいあったんですよ。でも、1個でも分からないとダメだから全部ちゃんと辞書を引いて、理解しながらゆっくり読み進めて、一生懸命向き合わせていただきましたね。遠山：いろんな壁とかを乗り越えて辿り着いたこの楽曲は、どのようなものになりました？Leina：「日本三國」って、主人公だけに限らず、キャラクターそれぞれが信念を持っていたり、すごく熱い覚悟を背負っていて。その信念の強さみたいなものは、自分自身が音楽と向き合うなかで抱えている信念と重なる部分がありますし、皆さんも生きているなかで譲れないものだったり、自分なりの正義の形があると思っていて。自分で言うのもなんですけど、素直というかまっすぐ（な性格）なんですよ。でも、ときには、そのまっすぐさが誰かにとっては痛みになっていたり、逆に自分が痛い思いをしたりするけど、それでも、そのまっすぐさとか素直さを突き通す“強さ”みたいなのを「日本三國」のキャラクターから感じて。それぞれ考え方や形は違えど、そのまっすぐな強さを応援したくて、その姿を描いた楽曲ですね。次回4月18日（土）の放送は、INIの髙塚大夢（たかつか・ひろむ）さんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ