ソフトバンク vs オリックスの試合開始前情報
- 対戦カード：ソフトバンク vs オリックス
- 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
- 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス4勝-ソフトバンク1勝（4/17 オリックス13-4ソフトバンク (オリックス)、10/3 オリックス2-10ソフトバンク (ソフトバンク)、9/23 オリックス1-0ソフトバンク (オリックス)、9/22 オリックス1-0ソフトバンク (オリックス)、9/21 オリックス2-1ソフトバンク (オリックス)）
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|17
|12
|5
|0
|.706
|-
|2
|阪神
|18
|12
|6
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|17
|10
|7
|0
|.588
|2
|4
|広島
|15
|6
|9
|0
|.400
|5
|5
|DeNA
|16
|6
|10
|0
|.375
|5
|6
|中日
|17
|4
|13
|0
|.235
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|1
|オリックス
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|3
|楽天
|18
|10
|7
|1
|.588
|0
|4
|日本ハム
|18
|8
|10
|0
|.444
|3
|5
|西武
|19
|7
|11
|1
|.389
|4
|6
|ロッテ
|19
|7
|12
|0
|.368
|4