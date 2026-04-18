ソフトバンク vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：ソフトバンク vs オリックス
  • 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス4勝-ソフトバンク1勝（4/17 オリックス13-4ソフトバンク (オリックス)、10/3 オリックス2-10ソフトバンク (ソフトバンク)、9/23 オリックス1-0ソフトバンク (オリックス)、9/22 オリックス1-0ソフトバンク (オリックス)、9/21 オリックス2-1ソフトバンク (オリックス)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4