老若男女問わず人気があり、幅広い展開で親しまれている『ポケットモンスター』（ポケモン）。その原点ともいえる『ポケットモンスター赤・緑』（1996年2月27日発売）のリリースから今年で30周年を迎えました。

それを受け、2026年は30周年イヤーを飾るにふさわしい大型コラボを数多く展開。ここでは、2月26日に行われた「30周年記念キックオフ発表会」で明かされたコラボ内容や、ポケモンを愛するゲストによるトークの模様をお届けします。

“モノクロの小さなドット”がいまや世界へ

株式会社ポケモン代表取締役COO・宇都宮崇人氏による開会挨拶からスタート。30年前に「モノクロの小さなドット」から始まったポケモンが、現在では1,025種類まで拡大。地域・言語・世代の壁を越えて愛されているとコメント。

30周年記念として、全1025種類のポケモンでロゴマークを制作し、「どのポケモンも誰かにとっての一番好きなポケモンであり、かけがえのないパートナー」という理念を示しました。

30周年のテーマとして「動詞」を掲げ、ポケモンの核となる体験を軸に様々な企画を展開すると言及。具体的なコンセプトとして「はじまる」「うたう」「たべる」を紹介し、新規参入者や復帰者向けの入口、音楽を通じた体験、日常の食シーンでの展開を計画していることを明かしました。

主要パートナー企業として、イオンモール、サントリー、同じく30周年を迎えるYahoo! Japanとの特別なタイアップを発表。Yahoo! Japanとは2月27日よりスペシャルコンテンツを年間通して展開します。

宇都宮氏は30周年当日となる2月27日 23:00に配信する「Pokémon Presents（ポケモンプレゼンツ）」で、ゲーム最新情報を含む発表を実施することを予告。多岐にわたるコラボも楽しみですが、ポケモンの核であるゲームに新展開があるのは見逃せません。

ポケモンジェットは赤・緑・青の3機が就航

続いて、『ポケットモンスター』シリーズの初代ソフトの3つのカラーを使用した、3機の特別塗装機「ポケモンジェット 赤・緑・青」の就航を発表。デザインは5月中に発表予定です。

全日本空輸 上席執行役員 CX推進室長 大前圭司氏

テニスはニャオハなど、競技ごとの「応援ポケモン」を決定

日本オリンピック委員会（JOC）ともコラボを展開。ポケモンをJOCキッズスポーツアンバサダーに任命し、各競技に応援ポケモンを配置します。

具体的には、サッカーにエースバーン、テニスにニャオハ、空手にダゲキ、フェンシングにネギガナイトが就任することが明かされました。

プロ野球12球団のユニフォーム姿のピカチュウがお目見え！

プロ野球との取り組み「ポケモンベースボールフェスタ2026」では、全12球団での実施が実現！各球団のユニフォームを着たピカチュウと、各球団が選んだ個性豊かな12種類のパートナーポケモンが登場することが発表されました。

ポケモンベースボールフェスタ2026 ビジュアル

ポケモンGOとの連携も企画されていて、球場での特別なコンテンツが用意されます。読売ジャイアンツの田中将大投手からのメッセージも紹介されました。

球団ユニフォームを身に着けたピカチュウたちが大集合

入場から退場までかわいい動きで会場を沸かせました

田中将大選手のビデオメッセージも公開

ポケモンだいすき芸能人が熱烈トークを展開

トークショーでは、山本美月さん、高杉真宙さん、長尾柚乃さん、レインボーのジャンボたかおさん、池田直人さんが登壇。年表を使用してポケモン30年の歴史を振り返るトークセッションが行われました。

1996年の初代赤・緑から始まり、アニメ化、映画化、各世代のゲーム作品、ポケモンGO、最新作Z-Aまで、各ゲストが自身とポケモンの思い出と共に語りました。

山本さんは4歳の時から家族でポケモンを楽しみ、父親と台湾のポケモンGOイベントに参加するほどのポケモン愛を語りました。

高杉さんは1996年生まれで「ポケモンと同い年」であることは同じ年生まれの人は多く認識していたとコメント。弟とルビー・サファイアで一緒に遊んだ思い出、そして最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』のプレイ報告が今も弟から届いていて、自分も早くプレイしたいと語りました。

9歳の長尾柚乃さんとポケモンの出会いは、2019年公開の映画『名探偵ピカチュウ』だったそう。レインボーの池田さんは、自らチケットをゲットしこれから来場予定という「ポケパーク カントー」への期待を熱く語りました。

ケーキをかこんでのショット

発表会場の外には、ポケモン30周年を記念した各企業とのコラボ商品が一同に会していました。記念すべき年を祝うべく、数多くのコラボが展開され期待が膨らみます（※すでに予約が終了しているものも含まれます）。

