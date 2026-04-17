パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは4月24日、新業態「驚楽(きょうらく)の殿堂 ロビン・フッド」の1号店として、「ロビン・フッド甚目寺店」(愛知県あま市)をオープンする。

驚楽の殿堂 ロビン・フッド

"スーパーみたいでスーパーじゃない"食品強化型の新業態

ロビン・フッドは、ユニーのもつ生鮮調達力と、ドン・キホーテが得意とする非食品におけるトレンドとニーズを最適化した品揃えに"驚安DNA"を掛け合わせた、生活商圏での毎日使いをめざす食品強化型の新業態。生活構造の変化の中で生まれる、顧客の"より効率的でコストパフォーマンスのよい買い物体験"に対するニーズに応え、さらには普通のスーパーより買い物が楽で、ドン・キホーテのように楽しく買い物ができる、"スーパーみたいで、スーパーじゃない"店舗となっている。

同店舗は、買い物体験そのものを"楽に"、"楽しく"することにこだわっている。新PB商品は、暮らしにゆとりを生み出すことを目的に、開発ルールを「安・得・速・楽(やす・とく・はや・らく)」の"1推し・1キャッチ"と設定。その商品の一番の強みを一言で伝え、手に取った瞬間に魅力が伝わる商品パッケージとなっている。肉・魚・野菜などの生鮮は、時短・簡便にこだわる商品を豊富にラインアップ。惣菜は、見て楽しい・選んで楽しい・食べて楽しい、多彩な商品を用意する。非食品は、ドン・キホーテの強みを生かし、"これでイイじゃん!"と納得できる商品を5つのテーマで展開する。

また、来店客の心に響くような売り場や商品を創造していくことで、たくさんの反響・影響をもらい、ともに創り上げていくという意味を込めて「顧客響創(こきゃくきょうそう)」を実施する。変化を恐れず、「顧客の声で進化し続ける店」を目指す。

暮らしにゆとりを生み出す新PB「ロビン・フッド」

買い物体験を"楽に"することを体現し、暮らしにゆとりを生み出す新PB商品を、業態名と同じ「ロビン・フッド」としてラインアップする。商品ごとに特化した魅力がわかるように「安・得・速・楽」という推しポイントを際立たせながら、パッケージにそれを短く端的に記載。「安」「得」がコスパ、「速」「楽」がタイパに対応している。甚目寺店オープン時点では約50アイテムをラインアップし、2026年中に約100アイテムへ拡大予定だ。

商品一例として、「メーカーさまとの長年の関係で実現した価格 標準41本入あらびきウインナー」(735円)は、標準41本入りで680円というコストパフォーマンスの良さが魅力。

「本格中華で使われる『杏仁粉(きょうにんふん)』使用ひとくち杏仁豆腐」(431円)は、杏仁粉に杏仁リキュールを加えることで、まろやかさと香りの高さを引き出した。食後のデザートやおやつにもちょうどいい一口サイズ。

「約15分でミネストローネが完成」(322円)は、トマトを1つ加えるだけで野菜たっぷりの本格ミネストローネが約15分で簡単に作れるという商品。

「袋のままチンできちゃう 温野菜 彩り野菜」(193円)は、1日に必要な野菜の1/2をレンジで4分加熱するだけで手軽に食べられる。袋を皿代わりに使えるため洗い物も出ない。

「袋のままチンできちゃう 温野菜 彩り野菜」(193円)

時短・簡便にこだわった生鮮の品揃え

調理の"楽" にフォーカスし、時短・簡便にこだわった生鮮コーナーを展開する。​精肉、鮮魚コーナーでは、焼くだけで夕食の1品が完成する「味付け肉」「骨抜き魚」などの時短・商品や、レンジでチンをしてすぐに食べられるような簡便・商品を約60品揃える。​青果コーナーでは、生食用のカットサラダや、袋を開ければすぐに使える便利なカット野菜の品揃えを通常店舗の約1.5倍へ拡大する。

"飽きさせない・手軽な"惣菜

"見て楽しい・選んで楽しい・食べて楽しい"をコンセプトに、毎日の買い物や食卓を"飽きさせない"惣菜商品を取り揃える。

おにぎりは、コスパ抜群な「だしごはん」(85円)をはじめ、王道「ツナマヨネーズ」など106円のラインアップを豊富に揃えるほか、「炙り焼鮭」や、変わり種の「紅ショウガ」など最大30種類を用意し選ぶ楽しさを提供する。

また、主食でありながら間食・軽食・夕食代替まで対応できるうどんをコーナー化。214円の素うどん・きしめんに、無料の出汁やトッピングと、全品141円の揚げたて天ぷらを自由に選べるフライ・天ぷらバイキングで多様な組み合わせが楽しめる「ロビン・フッドのうどん屋さん」として展開する。

トレンドとニーズを最適化した非食品の品揃え

非食品の売り場面積は、一般的なスーパーの3倍以上。玩具・文具、キャラクターグッズ​、肌着、ルームウェア、健康食品、フィットネス用品、 スキンケア、海外コスメ・プチプラコスメ、日用消耗品・雑貨、調理器具・家電などを取り揃える。

採点による店舗改善を実施

顧客に店舗を採点してもらうイベントを年に2回実施する。商品以外も含めた店舗の様々なことを、独自の採点項目で評価してもらう仕組み。店舗ごとに採点を公開し、店舗改善へつなげる。また、期間中は感謝セールを同時開催する。

新マスコットキャラクター誕生

マスコットキャラクターには、​遠くの声を拾う「耳」を持ち、「俊敏に行動」し、「寂しがり屋で人懐っこさ」があり、「誰からも愛される」ウサギを採用した。「顧客の声に耳をすまし、必要な情報や価値を素早く届け、暮らしに寄り添う存在」という意味を込めている。

新マスコットキャラクター

新マスコットキャラクターの名前を募集する「"ロビン・フッドのうさき"名付け親大募集」を、3月3日より開催している。現在、決戦投票をX上にて実施。決戦投票期間は4月22日まで。キャラクター名は4月24日、開業イベントで発表される。

顧客の声を焼き芋と交換

"買い物の不満"を焼き芋と交換する「ロビン・フッドのアイデア回収車」を4月24日、ロビン・フッド甚目寺店に設置する。先行して公式TikTokでは、愛知県内の人々にロビン・フッドでの買い物に求めることなどをインタビューした様子をショートムービーで公開する。