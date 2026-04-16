オリックスが6点差で西武に勝利

先発投手：オリックスは寺西成騎が6回1失点の好投（5安打4奪三振）、西武の菅井信也は4回3失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：西武が1点を追加 4回裏：オリックスが3点を奪い逆転 8回裏：オリックスが4点を追加しリードを広げる 注目選手：オリックスの紅林弘太郎が3打点、2得点の活躍。

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