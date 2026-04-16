ソフトバンク、楽天に5点リードで後半戦へ

ソフトバンクが序盤から打線爆発。1回裏に柳田の3ラン、2回裏に山川のソロ、3回裏には野村のタイムリーで計5点を挙げた。楽天は反撃の糸口を掴めず、5点ビハインドで6回を終えた。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東　佑京 2(左)近藤　健介 3(三)栗原　陵矢 4(指)柳田　悠岐 5(一)山川　穂高 6(二)牧原　大成 7(右)柳町　達 8(捕)海野　隆司 9(遊)野村　勇 10(投)大津　亮介

楽天: 1(右)小郷　裕哉 2(二)小深田　大翔 3(中)辰己　涼介 4(三)黒川　史陽 5(遊)村林　一輝 6(一)鈴木　大地 7(指)YG安田 8(捕)伊藤　光 9(左)阪上　翔也 10(投)藤原　聡大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 14 6 8 0 .429 4
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 16 4 12 0 .250 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 16 10 6 0 .625 -
2 楽天 16 9 6 1 .600 0
3 オリックス 16 9 7 0 .562 1
4 日本ハム 16 8 8 0 .500 2
5 西武 17 6 10 1 .375 4
6 ロッテ 17 6 11 0 .353 4