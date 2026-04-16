ソフトバンク、楽天に5点リードで後半戦へ
ソフトバンクが序盤から打線爆発。1回裏に柳田の3ラン、2回裏に山川のソロ、3回裏には野村のタイムリーで計5点を挙げた。楽天は反撃の糸口を掴めず、5点ビハインドで6回を終えた。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 佑京 2(左)近藤 健介 3(三)栗原 陵矢 4(指)柳田 悠岐 5(一)山川 穂高 6(二)牧原 大成 7(右)柳町 達 8(捕)海野 隆司 9(遊)野村 勇 10(投)大津 亮介
楽天: 1(右)小郷 裕哉 2(二)小深田 大翔 3(中)辰己 涼介 4(三)黒川 史陽 5(遊)村林 一輝 6(一)鈴木 大地 7(指)YG安田 8(捕)伊藤 光 9(左)阪上 翔也 10(投)藤原 聡大
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|4
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|16
|10
|6
|0
|.625
|-
|2
|楽天
|16
|9
|6
|1
|.600
|0
|3
|オリックス
|16
|9
|7
|0
|.562
|1
|4
|日本ハム
|16
|8
|8
|0
|.500
|2
|5
|西武
|17
|6
|10
|1
|.375
|4
|6
|ロッテ
|17
|6
|11
|0
|.353
|4