ヤマハ発動機は5月29日、「扱いやすい」「わかりやすい」機能が特徴の電動アシスト自転車「PAS SION-U(パス シオンユー)」20型/24型の2026年モデルを発売する。

「PAS SION-U」は、“気持ちがアクティブ～若い気持ちで笑顔満点な移動具～”をコンセプトに、いくつになっても外出を楽しみたい方をメインターゲットとしたモデル。

軽量・コンパクトな車体、またぎやすい「低床U型フレーム」、テコの原理でスタンド掛けが軽い「軽量かるっこスタンド」など、扱いやすい機能が充実。また、「液晶かんたんスイッチ」をブラックで統一し、より見やすく落ち着きのあるグラフィックに変更。バッテリー残量を大きな数字で表示するなど見やすく、簡単に操作することができる。なお、バッテリーは、大容量の15.8Ahを搭載している。

カラーは、2026年モデルとして、カジュアルでありながら、知的な印象を与える「マットインディゴ」の新色を追加。20型は、既存の「シアンブルー」「アイボリー」「ルビーレッド」と合わせて4色展開に、24型も、既存の「シアンブルー」「アイボリー」「マットナチュラルブラウン」と合わせて4色展開になるという。

発売日は5月29日。いずれもメーカー希望小売価格は15万6,000円。