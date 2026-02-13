ヤマハ発動機は4月18日、コストパフォーマンスに優れた電動アシスト自転車「PAS CHEER(パス チア)」の2026年モデルを発売する。

「PAS CHEER」は、初めて電動アシスト自転車を利用する方向けに、日常使いに必要な機能は十分に備えつつ、高いコストパフォーマンスを実現したモデル。

スタンドを掛けるとハンドルがロック(半固定)される「スタンド連動式ハンドルストッパー」や、てこの原理で軽い力でスタンド掛けができる「かるっこスタンド」、跨ぎやすく乗り降りしやすい低床U型アルミフレーム、前方だけでなく足元まで広範囲を照らす「リフレクター一体砲弾型ランプ」を採用している。

また、2026年モデルは容量をアップし、PASシリーズ初採用となる10.2Ah新型バッテリーを搭載。バッテリーの形状は握りやすい仕様へ一新し、さらに高い利便性を実現している。

今回は、2026年モデルとして、シンプルでありながらアクティブな印象を与える「ディープレッド」の新色を追加。これにより、24型は既存の「ノーブルネイビー」と合わせて2色、26型は既存の「マットブラック2」「マットピュアシルバー」と合わせて4色展開になるという。