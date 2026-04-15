オリックス、1点リードで中盤へ
3回を終え、オリックスが1-0で西武をリード。1回裏にオリックスが1点を先制した。両チームとも3回までに目立った追加点はなく、序盤を終えて1点差の展開となっている。
【スタメン】
オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(一)シーモア 5(二)太田 6(指)西野 7(捕)森友 8(右)来田 9(遊)野口 10(投)エスピノーザ
西武: 1(中)桑原 2(遊)源田 3(指)林安可 4(三)渡部 5(捕)小島 6(左)仲三 7(右)カナリオ 8(一)平沢 9(二)佐藤太 10(投)髙橋光
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|15
|4
|11
|0
|.267
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|15
|10
|5
|0
|.667
|-
|2
|楽天
|15
|8
|6
|1
|.571
|1
|3
|オリックス
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|3
|日本ハム
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|5
|西武
|16
|6
|9
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|16
|5
|11
|0
|.312
|5