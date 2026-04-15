オリックス、1点リードで中盤へ

3回を終え、オリックスが1-0で西武をリード。1回裏にオリックスが1点を先制した。両チームとも3回までに目立った追加点はなく、序盤を終えて1点差の展開となっている。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(一)シーモア 5(二)太田 6(指)西野 7(捕)森友 8(右)来田 9(遊)野口 10(投)エスピノーザ

西武: 1(中)桑原 2(遊)源田 3(指)林安可 4(三)渡部 5(捕)小島 6(左)仲三 7(右)カナリオ 8(一)平沢 9(二)佐藤太 10(投)髙橋光

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 13 5 8 0 .385 5
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 15 4 11 0 .267 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 15 10 5 0 .667 -
2 楽天 15 8 6 1 .571 1
3 オリックス 15 8 7 0 .533 2
3 日本ハム 15 8 7 0 .533 2
5 西武 16 6 9 1 .400 4
6 ロッテ 16 5 11 0 .312 5