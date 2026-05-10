西武、楽天に3点リード
西武が序盤を制した。1回裏に先制点を奪うと、2回裏、3回裏にも追加点を挙げ、3イニングを終えて楽天に3点差をつけている。西武のネビンは本塁打で2打点、西川も1打点を記録した。
【スタメン】
西武: 1(右)長谷川 2(中)西川 3(指)渡部 4(一)ネビン 5(左)林安可 6(三)平沢 7(捕)小島 8(二)石井 9(遊)滝澤 10(投)菅井
楽天: 1(右)佐藤 2(中)辰己 3(遊)村林 4(指)浅村 5(一)黒川 6(左)渡邊佳 7(三)平良 8(二)繁永 9(捕)伊藤光 10(投)瀧中
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|36
|23
|13
|0
|.639
|-
|2
|阪神
|35
|20
|14
|1
|.588
|2
|3
|DeNA
|34
|17
|16
|1
|.515
|4
|4
|巨人
|35
|17
|18
|0
|.486
|5
|5
|中日
|34
|13
|21
|0
|.382
|9
|6
|広島
|32
|11
|19
|2
|.367
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|35
|22
|13
|0
|.629
|-
|2
|ソフトバンク
|34
|18
|16
|0
|.529
|3
|3
|西武
|37
|19
|17
|1
|.528
|3
|4
|日本ハム
|37
|17
|20
|0
|.459
|6
|5
|楽天
|35
|15
|19
|1
|.441
|6
|6
|ロッテ
|34
|14
|20
|0
|.412
|7