西武、楽天に3点リード

西武が序盤を制した。1回裏に先制点を奪うと、2回裏、3回裏にも追加点を挙げ、3イニングを終えて楽天に3点差をつけている。西武のネビンは本塁打で2打点、西川も1打点を記録した。

【スタメン】

西武: 1(右)長谷川 2(中)西川 3(指)渡部 4(一)ネビン 5(左)林安可 6(三)平沢 7(捕)小島 8(二)石井 9(遊)滝澤 10(投)菅井

楽天: 1(右)佐藤 2(中)辰己 3(遊)村林 4(指)浅村 5(一)黒川 6(左)渡邊佳 7(三)平良 8(二)繁永 9(捕)伊藤光 10(投)瀧中

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 36 23 13 0 .639 -
2 阪神 35 20 14 1 .588 2
3 DeNA 34 17 16 1 .515 4
4 巨人 35 17 18 0 .486 5
5 中日 34 13 21 0 .382 9
6 広島 32 11 19 2 .367 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 35 22 13 0 .629 -
2 ソフトバンク 34 18 16 0 .529 3
3 西武 37 19 17 1 .528 3
4 日本ハム 37 17 20 0 .459 6
5 楽天 35 15 19 1 .441 6
6 ロッテ 34 14 20 0 .412 7