ロッテとソフトバンク、序盤は互角の展開

2回表にロッテ・井上の2ランで先制したが、3回裏にソフトバンクが2点適時打で追いつき同点。2回に2得点、3回に2得点と、両チームがそれぞれ奪い合い、序盤を終えて2対2の同点。試合は中盤へ向かう。

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