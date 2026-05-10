日本ハム、レイエス弾で2点リード
日本ハムは1回表、Ｆ・レイエス選手の1号2ランで先制。その後は両チーム無得点が続き、6回終了時点で日本ハムが2-0とリードしている。レイエス選手はここまで2打点と活躍。
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|36
|23
|13
|0
|.639
|-
|2
|阪神
|35
|20
|14
|1
|.588
|2
|3
|DeNA
|34
|17
|16
|1
|.515
|4
|4
|巨人
|35
|17
|18
|0
|.486
|5
|5
|中日
|34
|13
|21
|0
|.382
|9
|6
|広島
|32
|11
|19
|2
|.367
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|35
|22
|13
|0
|.629
|-
|2
|ソフトバンク
|34
|18
|16
|0
|.529
|3
|3
|西武
|37
|19
|17
|1
|.528
|3
|4
|日本ハム
|37
|17
|20
|0
|.459
|6
|5
|楽天
|35
|15
|19
|1
|.441
|6
|6
|ロッテ
|34
|14
|20
|0
|.412
|7