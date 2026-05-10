日本ハム、レイエス弾で2点リード

日本ハムは1回表、Ｆ・レイエス選手の1号2ランで先制。その後は両チーム無得点が続き、6回終了時点で日本ハムが2-0とリードしている。レイエス選手はここまで2打点と活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 36 23 13 0 .639 -
2 阪神 35 20 14 1 .588 2
3 DeNA 34 17 16 1 .515 4
4 巨人 35 17 18 0 .486 5
5 中日 34 13 21 0 .382 9
6 広島 32 11 19 2 .367 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 35 22 13 0 .629 -
2 ソフトバンク 34 18 16 0 .529 3
3 西武 37 19 17 1 .528 3
4 日本ハム 37 17 20 0 .459 6
5 楽天 35 15 19 1 .441 6
6 ロッテ 34 14 20 0 .412 7