活動19年目を迎えた、エフエム大阪が推進する飲酒運転根絶プロジェクト「SDD〜STOP! DRUNK DRIVING PROJECT」。4月9日、大阪・日本綿業倶楽部(綿業会館)で「SDDカンファレンス2026」が開催され、自転車の安全利用啓発を目的とした新プロジェクト「SDD BICYCLE」の始動が発表された。

本発表会にはプロジェクトリーダーを務めるSTARDUST REVUEの根本要氏、TRFのDJ KOO氏らも登壇し、本活動にかける思いなどを語った。

SDDプロジェクトとは

「SDD〜STOP! DRUNK DRIVING PROJECT」は、飲酒運転による重大事故の根絶のため、2007年にエフエム大阪が発足した啓発プロジェクト。「あなたには何ができますか? 飲酒運転をなくすために」をコンセプトに、音楽の力を通じて一人ひとりが飲酒運転撲滅に向けて行動するきっかけづくりに取り組む。

本プロジェクトには、内閣府・警察庁・法務省・国土交通省・大阪府警察をはじめ65以上の省庁・団体が後援しており、パートナー企業・メディア約100社が参加。プロジェクト発足から現在までのSDDメッセンジャーの累計は約235万人に上る。

毎年、賛同アーティストによるパフォーマンスやメッセージを発信する「LIVE SDD」を大阪城ホールで開催。チャリティーライブの入場料やドネーションを公益財団法人交通遺児等育成基金・同基金内のSDD基金に贈呈している。

開会にあたってエフエム大阪 代表取締役社長の西山勝氏は、プロジェクト発足の原点である2006年の福岡・海の中道大橋飲酒運転事故について言及。今年3月に発生した新名神高速での6人死亡事故がスマートフォンの「ながら運転」によるものだったことにも触れ、「今もなくすべき悲劇は続いている」と訴えた。

エフエム大阪 代表取締役社長の西山勝氏

これまでSDDプロジェクトの歩みを振り返るダイジェスト映像では、海の中道大橋事故で3人の子どもを失った大上かおりさんからのメッセージも紹介された。

2006年8月25日、子どもたちとカブトムシを採りに行って自宅に戻る途中、飲酒運転の車に後ろから追突される事故に遭い、3人の子どもたちを失った大上さんは、映像の中で「私たち家族のように苦しみや悲しみと向き合いながら生きている方がたくさんいます。飲酒運転がない世の中にしていくためにどうしたらいいのか。皆様に深く受け止めてほしいと思います」と、語っていた。

新プロジェクト「SDD BICYCLE」発表、大阪の自転車事故の現状

本発表会ではチャリティーライブの入場料やドネーションを公益財団法人交通遺児等育成基金および同基金内のSDD基金へ贈呈する式典も行われた。

プレゼンターを務めたSTARDUST REVUEの根本要氏は「本音でいえば、飲酒運転がなくなってLIVE SDDが消滅することが望ましい」と語り、「お酒を飲むことも運転することも悪いことではない。しかし2つが重なれば重大な犯罪になる。そのことを何度でも伝え続けたい」と決意を述べた。

また、同基金会長の小幡政人氏は「交通事故による死者数は減少傾向にあるが、残された家庭の環境は依然として厳しい。いただいたドネーション全額を交通遺児の育成に活かしていく。飲酒運転ゼロを目指してともに頑張りたい」と感謝を述べた。

カンファレンス後半には新プロジェクト「SDD BICYCLE」が発表された。自転車の安全利用啓発と飲酒運転撲滅を新たな柱に据えた本プロジェクトの発足背景について、エフエム大阪の西山社長は「大阪の自転車マナーへの危機感がある。メディアとして責任を持って取り組まなければならない課題だ」と説明。

いち早くパートナー企業に名を連ねたアミューズ 代表取締役社長の岩谷和馬氏は「店舗にも自転車でご来店されるお客様も多く、大阪の重要な地域課題として強く共感した。今後も店舗や地域イベントを通じて啓発に力を入れていきたい」とコメントしていた。

アミューズ 代表取締役社長の岩谷和馬氏

TRFのDJ KOO氏は「自転車はより身近な乗り物だからこそ、特に夜間の危険が大きい。安心して『いってらっしゃい』『おかえり』が言える世の中にしたい」と語り、ワンタッチで装着できる反射板を紹介してみせた。

TRFのDJ KOO氏

最後は大阪府警察本部長の鎌田徹郎氏が登壇し、大阪の自転車事故などについての講話を実施。令和7年の交通事故情勢として、大阪の自転車事故による死重傷者数が10年連続で全国最多となっている現状が示された。死重傷者の約8割に違反行為があったとし、ヘルメット着用率の低さも課題に挙げた。また、4月1日から導入された自転車への交通反則告知(いわゆる「青切符制度」)の要点を解説しながら、企業に対して従業員への交通ルールの徹底を呼びかけた。

この日の模様は、FM大阪『RADIO SDD BICYCLE』にて4月28日20:00〜20:30に放送予定とのこと。