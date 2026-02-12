RIZAPグループは、2026年3月末の権利確定分における株主優待制度の内容を決定した。chocoZAPの成長を原動力に、優待利回り63%超の水準を維持しながら、配当の再開(復配)にも挑戦し、株主還元の最大化を目指す。

利回りは2026年2月2日の終値200円を基準に算出したもの。株価は変動するため、実際の利回りは投資時点によって異なる。復配は通期業績予想を前提としており、今後の業績動向などにより変更となる可能性がある。

優待と復配で還元最大化へ

今回の方針では、優待利回り63.4%を維持しつつ、配当を含めたトータルでの還元拡大を目指す。投資効率の面では400株保有時が極めて高い水準になるとしている。

また、chocoZAPの株主優待では、セルフエステやセルフ脱毛、カラオケ、マッサージチェアなどを利用できるサービスを優待価格で提供。400株以上の保有で、本人に加え家族や友人を含め最大4名まで1年間半額で利用できる。

代表取締役社長の瀬戸健氏は、「chocoZAPを単なるジムから、日本を支える『健康の社会インフラ」』へと進化させている。優待拡充と復配への挑戦は、収益モデルが完成し、再成長ステージに入ったことの証明」とコメントしている。

ポイント優待やデジタルギフトも充実

400株以上の保有で、500種類・73万点以上のアイテムから交換可能なポイントを付与。美容家電やキッチン雑貨など、日常生活を彩る商品を幅広く選べる。

さらにデジタルギフト券では、新たにBRUNOが加わったほか、ノースフェイスやスノーピークなど対象ブランドを拡充した。

同社によると、連結営業利益は前年同期比15倍の77億円に拡大。chocoZAP開始からのフリーキャッシュフローも累計286億円改善し、現預金は288億円を確保するなど、財務基盤の強化が進んでいるという。こうした収益力の向上を背景に、持続的な株主還元を可能にする体制が整ったとしている。

※利回りは一定の株価を基準に算出したもので、実際の水準は投資時点の株価などにより変動する。優待内容の詳細は公式情報を確認のこと。