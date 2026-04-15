花王のトータルメンズケアブランド「サクセス」(SUCCESS)は4月10日、GTアソシエイションと国内最高峰のツーリングカーレース「SUPER GT」における2026年シリーズのスポンサー契約を締結した。

これに伴い、「SUPER GT」で使う2026年シーズンの「サクセスウェイト」のステッカーは、SUCCESSのブランドロゴが載るオリジナルデザインになる。該当車両へのステッカー貼付は、「SUPER GT」第2戦・富士スピードウェイ以降となる。

※サクセスウェイトとは：

各車両が獲得したシリーズポイントに応じてウェイトを課すことで、チーム間の競争力を均衡させ、シーズンを通じてより白熱したレースを実現するための「SUPER GT」独自のルール。

オリジナルデザインのサクセスウェイトステッカーデザイン

サクセスウェイトとブランドの理念

花王サクセスは“前を向くチカラに"をブランドパーパスに掲げている。自分の可能性を信じ、成長し続けたいと願う人の頭皮・髪・肌をケアする充足感が前を向くチカラとなるように、商品を通じて価値を提案してきた。

「SUPER GT」におけるサクセスウェイトを、いわゆるハンデではなく“成功の証"としてポジティブに捉え、その証を携えながらさらに前へ進もうとする姿勢に深く共鳴し、このほどスポンサーシップを結ぶこととなった。

今後の展開

今回の取り組みでは、2026年シリーズの「SUPER GT」シリーズ第2戦(富士スピードウェイ)以降のレースにおいて、対象車両にオリジナルデザインの「サクセスウェイトステッカー」が掲出される。

加えて、「サクセス」のブランドロゴが表彰台や記者会見のバックボード、公式ガイドブックなどに掲載されるほか、サーキットでのブース出展、体験イベントも予定している。

今回のスポンサー契約締結に際して花王は、「レースの緊張感と熱量のなかで、『SUPER GT』独自のルールであるサクセスウェイトが持つ意味をより多くの方に知っていただくとともに、“背負うこと"を前向きな力に変えて走り続ける姿を通じて、『SUCCESS』が掲げる“前を向くチカラに"のメッセージとともに、さまざまな活動を展開しブランドの価値向上を図ってまいります」とコメントしている。