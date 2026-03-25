東京都心のビジネス街に位置する男性専用サウナ施設「ライオンサウナ新橋」と「サウナリゾートオリエンタル赤坂」は、共同企画「TOKYO SAUNA TRIBE 2026」を開催する。期間は4月1日から5月6日まで。

ライオンサウナ新橋とサウナリゾートオリエンタル赤坂が贈る「TOKYO SAUNA TRIBE 2026」開催

この企画は、物理的な距離の近さをいかした「サウナハシゴ」を提案し、都心のサウナ文化をさらに盛り上げることを目的としている。

期間中は、両施設の看板熱波師が互いの施設でパフォーマンスを行う「共演アウフグース」や、オリジナルステッカーがもらえるスタンプラリーなど、サウナ好きが楽しめる多彩なコンテンツを用意している。

●開催概要

・イベント名：TOKYO SAUNA TRIBE 2026

・開催期間：2026年4月1日〜 5月6日

・実施会場：

- ライオンサウナ新橋(東京都港区新橋2丁目15-14)

- サウナリゾートオリエンタル赤坂(東京都港区赤坂3丁目19-3)

・対象：男性専用(※両施設とも男性専用施設となる)

●企画の背景と目的

新橋と赤坂という、多くのビジネスマンが行き交う街に位置する両施設。日々の疲れを癒やす場として親しまれている2つのサウナが手を取り合い、「サウナハシゴ」という新たな楽しみ方を提案する。

また、施設を支える「熱波師」の魅力をより多くの人に知ってもらうための取り組みでもある。

共同開催は今回が初めて。両施設では第2弾以降も継続的に実施していきながら、「サウナ市場全体の活性化に少しでも貢献できれば」としている。

●実施会場

両施設はそれぞれ異なる個性を持っており、ハシゴすることで多様なサウナ体験を楽しめる。

【ライオンサウナ新橋】

激熱のロウリュが楽しめる「獅サウナ」とキンキンに冷えたシングル水風呂が魅力。仕事終わりの休息にぴったりなサウナだ。

【サウナリゾートオリエンタル赤坂】

100℃を超える超高設定サウナとシルキーシングル水風呂を完備。クイックにリフレッシュしたい人におすすめ。

●イベント内容

01.共演アウフグース(熱波イベント)

互いの施設の看板熱波師を「ゲスト」として派遣し合う、プレミアムな実演イベント。合同MCによる施設トークを織り交ぜたライブパフォーマンスを実施する。参加者全員に限定ステッカーをプレゼントする。

【開催日程】

期間中の毎週水曜日(4/1, 4/8, 4/15, 4/22, 4/29, 5/6)の18:00および20:00



(1) 赤坂 4月1日 18:00 / 20:00

(2) 新橋 4月8日 18:00 / 20:00(各回定員15名)

(3) 赤坂 4月15日 18:00 / 20:00

(4) 新橋 4月22日 18:00 / 20:00(各回定員15名)

(5) 赤坂 4月29日 16:00 / 18:00

(6) 新橋 5月6日 18:00 / 20:00(各回定員15名)

02.スタンプラリーと抽選会

2施設を巡ってスタンプを集めると、オリジナルステッカーをもれなくプレゼント! さらに、今回のコラボイベント限定のオリジナルグッズが当たる抽選会にも応募することができる。

03.限定グッズの販売

両施設コラボの限定デザインのフェイスタオルやキーホルダーを販売する。

04.花王「サクセス」による特別協賛

花王「サクセス」ブランドの協賛により、期間中、各施設内でシャンプー・コンディショナーを体験することができる。

・サウナリゾートオリエンタル赤坂：サクセス24

・ライオンサウナ新橋：サクセス RESIL