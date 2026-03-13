花王のトータルメンズケアブランド「サクセス」は、永尾柚乃さんを“髪を見守るヘアマネージャー"に起用した「サクセス薬用育毛トニック」(医薬部外品)の新CMを3月2日にYouTubeで公開し、3月6日に全国でTV放映を開始した。

みんなの髪を見守るヘアマネージャー 永尾柚乃さん

このCMでは「育毛トニック」を悩みが深まってから使う“対策”ではなく、日々の小さな変化に気づいた時から始める“セルフケア”と位置づけ、髪のわずかな違和感を未来への合図と捉え、前向きに頭皮をケアする習慣を提案する。

企画背景

育毛カテゴリーは「悩みが顕在化してから使うもの」という認識が強く、生活者の多くは「まだ自分は本格的な薄毛ではない」「そもそも何から始めればいいのわからず迷う」と感じ、対策への一歩を踏み出せずにいる(2025年サイバーエージェント調べ)。一方で、日常生活の中では、

・夕方になると、朝にセットした髪がヘタれてしまう

・帽子やヘルメットの跡が髪に残りやすくなった

・髪をセットするときに分け目が気になった



といった自覚はあるものの、悩みとまでは言語化されていない“違和感"を経験している。

サクセスは、この小さな"違和感"を育毛ケアを始める合図として位置づけ、気軽に始めるケア習慣として「サクセス薬用育毛トニック」を提案する。

新CM概要

永尾柚乃さんが演じるのは、「みんなの髪を見守るヘアマネージャー」。

日常生活の中で、髪や頭皮にちょっとした違和感を感じている男性に、「そんなときは サクセス!」と「サクセス薬用育毛トニック」を使い始める一歩を後押しする。

「サクセス薬用育毛トニック」を使った時の気持ちよさと、男性の生き生きとした表情をラストシーンで描いている。

■公開・放映情報

・2026年3月2日よりYouTubeにて配信

・2026年3月6日より全国でTV放映(友人からのおすすめ篇／ヘルメットの跡篇)

「ヘルメットの跡篇」：http://youtube.com/watch?v=6mcWJkBEQFc

「夕方髪ヘタる篇」：http://youtube.com/watch?v=6tSbrhb19sY

「兄弟仲良く始める篇」：http://youtube.com/watch?v=FbMprrI16oE

「写真見て気になる篇」：http://youtube.com/watch?v=UCLt_5QlX10

「友人からのおすすめ篇」：http://youtube.com/watch?v=-LR6lropY6o

■永尾柚乃さんプロフィール

永尾 柚乃 (ながお ゆの)

2016年10月15日生まれ。

2018年放送のドラマ『コールドケース2 〜真実の扉〜』(WOWOW)で俳優デビュー。

2023年放送のドラマ『ブラッシュアップライフ』(日本テレビ系)では主人公・近藤麻美の幼少役を演じ話題に。

2026年は3月20日より全国公開のアカデミー賞 長編アニメ映画賞ノミネート作品、映画『アメリと雨の物語』で主人公アメリ役の日本版声優を務める。

俳優業だけでなくタレント、監督業など多方面で活動中。

■サクセスについて

サクセスは、男性の頭皮・髪・肌をケアするブランドとして1987年に誕生。炭酸ジェットで噴射する育毛トニックや、頭皮に直接届く「直(ジカ)シャン」ノズルを採用したシャンプーなど、ユニークなアイテムを提案してきた。

頭皮・髪・肌をケアする充足感が前を向くチカラとなれるように、これからも新たな商品や価値を提案していく。



■商品概要

髪の成長期を保ち、抜けにくい強い髪に育てる

「サクセス 薬用育毛トニック 無香料(医薬部外品) 180g」

販売名：サクセス薬用育毛トニックjN

●独自開発の有効成分「t-フラバノン」が、毛球に作用し、太く長く根強い髪を育てる。

●爽快なミクロ炭酸ジェットで力強く、毛根まで到達させる。

●血行促進し、毛根に血液中の栄養を届け、抜け毛を防ぐ。(ニコチン酸アミド配合)

●殺菌作用でフケ・かゆみを防ぐ。(ピロクトン オラミン配合)

