花王のトータルメンズケアブランド「サクセス」は3月24日、お笑い芸人の小島よしおさんを起用した「サクセス薬用シャンプー」「サクセス薬用育毛トニック」(いずれも医薬部外品)の新CMをYouTube、TVerにて公開した。

お笑い芸人の小島よしおさんを起用した新CMを公開

■洗練された世界観の中に垣間見える渾身の「ウェイ」に注目!

今回のCMでは、全世代から愛される持ち前の「明るさ」をあえて封印。ダークトーンのスタイリッシュなバスルームを舞台に、小島さんが普段とは違うクールな表情と鍛え上げられた肉体美を披露する。

現代の男性が抱える「頭皮のニオイ・ベタつき」や「髪が細くなる」といった悩みに真剣に向き合い、サクセスによる本格的な頭皮ケアを表現した。

映像中盤ではサクセス独自の機能メカニズムをダイナミックに表現。映像のラストには、クールな表情のまま「落とすって気持ちウィー」「この髪、ウェイ」と小島さんらしさが少しだけ垣間見える、意外性が見どころとなっている。

■新CM概要

【薬用シャンプー篇】

シャワーを浴びる小島さんの引き締まった背中と真剣な眼差し。毛穴に詰まった頭皮アブラを「ミクロ分解バブル」で一発洗浄する爽快感を表現し、最後はタオルで髪を拭きながら「落とすって気持ちウィー」と決める。

【薬用育毛トニック篇】

鏡の前で自らの髪と向き合い、トニックの力強い噴射に思わず「くぅー!」と声が漏れるリアルな表情。有効成分が血行促進や毛球を大きく育てる様子をCGで表現し、最後に髪をかき上げながら「この髪、ウェイ」と放つ。

■公開情報

2026年3月24日よりYouTube、TVerにて配信



サクセス 薬用シャンプー 「薬用シャンプー」篇(15秒)

URL：http://youtube.com/watch?v=9gfoGnkv76g



サクセス 薬用育毛トニック 「薬用育毛トニック」篇(15秒・30秒)

URL：http://youtube.com/watch?v=23z5JHEUR7o

URL：http://youtube.com/watch?v=ygKAQklTlew

■小島よしおさんプロフィール

1980年生まれ、沖縄県出身

早稲田大学在学中、学内サークルのコントグループメンバーとして活動。

2007年「そんなの関係ねぇ」ユーキャン新語・流行語大賞でトップ10、ゴールデン・アロー賞 新人賞を受賞。

2016年「R-1ぐらんぷり」準優勝。

2020年よりYouTubeチャンネル『おっぱっぴー小学校』を開設し、子ども向けコンテンツを数多く展開している。