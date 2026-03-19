花王のトータルメンズケアブランド「サクセス」はこのほど、RIZAPグループの子会社RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP」(チョコザップ)で運動を楽しく続けるための新しい取り組み「チョコ活でご褒美体験!」プロジェクトの第1弾パートナーとして選定された。

どんなコラボ?

「チョコ活」は生活のスキマに自然と溶け込むカンタン、便利で楽しい“ちょこっとご褒美習慣"だ。

企画の目的

ジムでの運動が習慣化できない理由として、「行くのが面倒」「モチベーションが続かない」などの声をしばしば耳にする。

そこでchocoZAPでは、気合や根性に頼るのではなく、運動すること自体が「嬉しい・楽しい」に変わる動機付け(ご褒美)の仕組みを作りたいと考えた。その仕組みの一環として、他業種の魅力的なブランドとコラボレーションし、ユーザーに新しい体験価値を提供する。

具体的には「日常の動線の中で、自分の生活をより豊かにしてくれる新しい商品と偶然出会える」という体験だ。chocoZAPという空間が、ただ運動するにとどまらず、新しい発見やワクワク感を提供するプラットフォームとなることで、ジムに通う価値そのものを高めていく。

なお今回のコラボは、今後継続的に展開していく「チョコ活でご褒美体験!」の第1弾となる。

■実施概要

●主催：RIZAP

●開始日：2026年3月16日〜4月30日 ※なくなり次第終了

●対象者：chocoZAP有料会員かつ、専用アプリから同キャンペーンにエントリーした人

●ご褒美内容：

1.来店でもらえる：キャンペーン期間中の来店でサンプル「サクセス薬用シャンプーミニボトル」【医薬部外品】をプレゼントする。

●配布エリア：一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)のchocoZAP店舗限定

2.スタンプを集めて応募できる：さらに、来店ごとにたまるスタンプを3個集めると、抽選で3,200名に「花王アイテム詰め合わせ」が当たるダブルチャンスも用意している。

※一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)の店舗限定。一部、配布していない店舗もある。当該店舗が配布の対象かどうかは、アプリ内の店舗詳細ページ下部を確認のこと。プレゼントは数に限りがあり、なくなり次第終了となる。キャンペーンの詳細は特設ページにて確認できる。

●問い合わせ先：chocoZAPカスタマーサポート

https://support.chocozap.jp/hc/ja/requests/new?ticketformid=4848710765726



コラボの背景

「自分の可能性を信じて、成長し続けたいと願う人の、前を向くチカラになりたい」というサクセスブランドの思いと、chocoZAPの誰もが運動を楽しく続けられる日常をつくりたいという思いが深く共鳴したため、今回のコラボレーションが実現した。

運動後の「ベタつき」や「汗」は、ジム通いに伴う小さなストレスのひとつ。今回コラボする「サクセス」の薬用シャンプーは、頭皮に直接洗浄液が届く「ダイレクトタッチノズル」を採用している。

運動でかいた汗や毛穴の皮脂汚れをミクロ分解バブルが一発洗浄し、洗い上がりの爽快感が魅力だ。chocoZAPでひと汗流した直後に、サクセスによるスッキリ爽快感を“ご褒美"として体感し、ジム終わりのバスタイムが爽快リフレッシュの時間となる。