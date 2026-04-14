フジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信中のドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係 season２』第1話が、FODとFOD公式YouTubeチャンネルで無料配信をスタートした。

地上波最終回とseason２配信開始後、SNSでは「誰も予想だにしない結末だった」「続きが気になりすぎる」と反響が拡大。“ダークホース”として話題を集める社会派警察ドラマが、無料配信でさらに間口を広げる。

同作は、福士蒼汰が主演を務める社会派警察ドラマの第2章。広報と捜査現場、それぞれの刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーで、season２では「新生自尊の会」が物語に深く関わり、さらに超特急の小笠原海、丹生明里、柏原収史ら豪華ゲストも登場する。

season２では、国家公安委員長刺殺事件を発端に、警視庁広報課２係の今泉麟太郎(福士)と安藤直司(緒形直人)が、かつてない規模の対応に追われる。加害者の供述、錯綜する情報、さらに同時期に発生した不可解なバラバラ遺体事件が絡み合い、広報として何を伝え、何を伏せるべきかという判断はより困難さを増していく。やがて、警察組織の論理、政治との関係、報道の影響力までが浮かび上がり、事件は思わぬ方向へ展開していく。

無料配信される第1話「暗殺」では、都議会選挙の応援演説中に国家公安委員長・葛城が青年・丸井に刺される事件が発生。今泉や安藤は突然の大事件に記者対応を迫られる。丸井は「新生自尊の会」への復讐を口にするものの、その供述には不可解な点が残り、刑事部長・福留も慎重な姿勢を見せる。さらに直後、日比谷公園で切断された遺体の一部が発見され、事態は二つの事件が偶然なのか否かを含め、さらに混迷していく。

また、第2話「内通者」では、日比谷公園で見つかった遺体をめぐり捜査が新たな局面へ。安藤は葛城の周辺に「新生自尊の会」の影を感じ始め、防犯カメラには台車で遺体を運ぶ女の姿も映る。そんな中、フリー記者・中山が「2つの事件はつながっている」と語り始める。

『東京P.D. 警視庁広報２係 season２』は、毎週火曜21時に最新話が配信される。

【編集部MEMO】

福士蒼汰は今作のクランクアップにあたり、「こういう先輩がいたらいいなと思える先輩方がたくさん現場に居てくださり本当にありがたかったです。熊ちゃん(吉川愛)とも一緒にお芝居できて楽しかったです。season３では熊ちゃんが忙しくなるのではないか、そしてseason３では安藤(緒形直人)さんは忙しくなくなるのではないか、なんてことも期待しています! 本当にお疲れさまでした!」とコメントしている。

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