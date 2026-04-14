オリックス、西武に4点リードで後半戦へ
オリックスは3回裏に西川、廣岡の活躍で一挙4点を奪い主導権を握った。西武は4回表に長谷川の適時打で1点を返すが、オリックスも同裏に1点を追加。6回終了時点で5-1とオリックスが4点リードで後半戦を迎える。
【スタメン】
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)杉澤 龍 3(指)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(一)Ｂ・シーモア 6(左)中川 圭太 7(右)廣岡 大志 8(捕)若月 健矢 9(遊)紅林 弘太郎 10(投)曽谷 龍平
西武: 1(左)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(中)岸 潤一郎 4(三)渡部 聖弥 5(右)Ａ・カナリオ 6(捕)古賀 悠斗 7(指)林 安可 8(一)長谷川 信哉 9(二)仲田 慶介 10(投)隅田 知一郎
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
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