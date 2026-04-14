オリックス、西武に4点リードで後半戦へ

オリックスは3回裏に西川、廣岡の活躍で一挙4点を奪い主導権を握った。西武は4回表に長谷川の適時打で1点を返すが、オリックスも同裏に1点を追加。6回終了時点で5-1とオリックスが4点リードで後半戦を迎える。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(中)杉澤　龍 3(指)西川　龍馬 4(二)太田　椋 5(一)Ｂ・シーモア 6(左)中川　圭太 7(右)廣岡　大志 8(捕)若月　健矢 9(遊)紅林　弘太郎 10(投)曽谷　龍平

西武: 1(左)桑原　将志 2(遊)源田　壮亮 3(中)岸　潤一郎 4(三)渡部　聖弥 5(右)Ａ・カナリオ 6(捕)古賀　悠斗 7(指)林　安可 8(一)長谷川　信哉 9(二)仲田　慶介 10(投)隅田　知一郎

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5