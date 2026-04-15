広島 vs 中日の試合開始前情報

  • 対戦カード：広島 vs 中日
  • 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 広島4勝-中日1勝（4/14 広島2-6中日 (中日)、3/29 中日0-1広島 (広島)、3/28 中日1-2広島 (広島)、3/27 中日5-6広島 (広島)、9/13 中日0-5広島 (広島)）
  • 広島スタメン：1(中)大盛　穂、2(二)菊池　涼介、3(遊)小園　海斗、4(一)Ｅ・モンテロ、5(左)Ｓ・ファビアン、6(捕)坂倉　将吾、7(三)佐々木　泰、8(右)中村　奨成、9(投)栗林　良吏
  • 中日スタメン：1(三)福永　裕基、2(遊)村松　開人、3(左)細川　成也、4(右)Ｊ・ボスラー、5(中)花田　旭、6(一)高橋　周平、7(捕)石伊　雄太、8(二)板山　祐太郎、9(投)Ｋ・マラー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 13 5 8 0 .385 5
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 15 4 11 0 .267 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 15 10 5 0 .667 -
2 楽天 15 8 6 1 .571 1
3 オリックス 15 8 7 0 .533 2
3 日本ハム 15 8 7 0 .533 2
5 西武 16 6 9 1 .400 4
6 ロッテ 16 5 11 0 .312 5