広島 vs 中日の試合開始前情報
- 対戦カード：広島 vs 中日
- 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
- 過去の対戦成績：過去5試合: 広島4勝-中日1勝（4/14 広島2-6中日 (中日)、3/29 中日0-1広島 (広島)、3/28 中日1-2広島 (広島)、3/27 中日5-6広島 (広島)、9/13 中日0-5広島 (広島)）
- 広島スタメン：1(中)大盛 穂、2(二)菊池 涼介、3(遊)小園 海斗、4(一)Ｅ・モンテロ、5(左)Ｓ・ファビアン、6(捕)坂倉 将吾、7(三)佐々木 泰、8(右)中村 奨成、9(投)栗林 良吏
- 中日スタメン：1(三)福永 裕基、2(遊)村松 開人、3(左)細川 成也、4(右)Ｊ・ボスラー、5(中)花田 旭、6(一)高橋 周平、7(捕)石伊 雄太、8(二)板山 祐太郎、9(投)Ｋ・マラー
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|15
|4
|11
|0
|.267
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|15
|10
|5
|0
|.667
|-
|2
|楽天
|15
|8
|6
|1
|.571
|1
|3
|オリックス
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|3
|日本ハム
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|5
|西武
|16
|6
|9
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|16
|5
|11
|0
|.312
|5