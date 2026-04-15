楽天 vs ソフトバンクの試合開始前情報
- 対戦カード：楽天 vs ソフトバンク
- 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
- 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天2勝-ソフトバンク3勝（4/14 楽天3-2ソフトバンク (楽天)、4/2 ソフトバンク4-5楽天 (楽天)、4/1 ソフトバンク6-1楽天 (ソフトバンク)、3/31 ソフトバンク4-2楽天 (ソフトバンク)、9/26 ソフトバンク4-3楽天 (ソフトバンク)）
- 楽天スタメン：1(右)小郷 裕哉、2(二)小深田 大翔、3(中)辰己 涼介、4(三)黒川 史陽、5(遊)村林 一輝、6(指)浅村 栄斗、7(捕)太田 光、8(一)伊藤 裕季也、9(左)中島 大輔、10(投)古謝 樹
- ソフトバンクスタメン：1(右)柳町 達、2(左)近藤 健介、3(三)栗原 陵矢、4(指)柳田 悠岐、5(一)山川 穂高、6(二)牧原 大成、7(中)周東 佑京、8(捕)海野 隆司、9(遊)野村 勇、10(投)大関 友久
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|15
|4
|11
|0
|.267
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|15
|10
|5
|0
|.667
|-
|2
|楽天
|15
|8
|6
|1
|.571
|1
|3
|オリックス
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|3
|日本ハム
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|5
|西武
|16
|6
|9
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|16
|5
|11
|0
|.312
|5