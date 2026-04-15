楽天 vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs ソフトバンク
  • 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天2勝-ソフトバンク3勝（4/14 楽天3-2ソフトバンク (楽天)、4/2 ソフトバンク4-5楽天 (楽天)、4/1 ソフトバンク6-1楽天 (ソフトバンク)、3/31 ソフトバンク4-2楽天 (ソフトバンク)、9/26 ソフトバンク4-3楽天 (ソフトバンク)）
  • 楽天スタメン：1(右)小郷　裕哉、2(二)小深田　大翔、3(中)辰己　涼介、4(三)黒川　史陽、5(遊)村林　一輝、6(指)浅村　栄斗、7(捕)太田　光、8(一)伊藤　裕季也、9(左)中島　大輔、10(投)古謝　樹
  • ソフトバンクスタメン：1(右)柳町　達、2(左)近藤　健介、3(三)栗原　陵矢、4(指)柳田　悠岐、5(一)山川　穂高、6(二)牧原　大成、7(中)周東　佑京、8(捕)海野　隆司、9(遊)野村　勇、10(投)大関　友久

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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 13 5 8 0 .385 5
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 15 4 11 0 .267 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 15 10 5 0 .667 -
2 楽天 15 8 6 1 .571 1
3 オリックス 15 8 7 0 .533 2
3 日本ハム 15 8 7 0 .533 2
5 西武 16 6 9 1 .400 4
6 ロッテ 16 5 11 0 .312 5