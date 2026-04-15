巨人 vs 阪神の試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs 阪神
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人3勝-阪神2勝（4/14 巨人4-3阪神 (巨人)、3/29 阪神12-6巨人 (阪神)、3/28 阪神2-0巨人 (阪神)、3/27 阪神1-3巨人 (巨人)、9/13 阪神10-11巨人 (巨人)）
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|15
|4
|11
|0
|.267
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|15
|10
|5
|0
|.667
|-
|2
|楽天
|15
|8
|6
|1
|.571
|1
|3
|オリックス
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|3
|日本ハム
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|5
|西武
|16
|6
|9
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|16
|5
|11
|0
|.312
|5