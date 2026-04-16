毎日忙しく、自分のための時間を見つけるのが難しいと感じていませんか？仕事、家事、育児…気づけば一日が終わっている、そんな現代人の悩みに応える画期的なアイテムが、あのSIXPADから登場しました。

「運動したいけどジムに行く時間がない」「自宅で手軽に効果的なトレーニングがしたい」と悩むあなたに最適なのが、SIXPAD（シックスパッド）の「Core Belt 2（コアベルト2）」です。そしてこの度、待望の新色「アッシュブルー」が加わり、さらに多くのライフスタイルに溶け込むアイテムへと進化を遂げました。

ながらトレーニングの新常識！SIXPAD Core Belt 2が変える日常

Core Belt 2の最も素晴らしい点は、まさに「ながらトレーニング」を極めたその設計です。

EMS（Electrical Muscle Stimulation）とは、電気の力で筋肉にアプローチする技術のこと。SIXPADはこのEMSを家庭で手軽に、しかも本格的に活用できるブランドとして、多くの人に支持されてきました。

Core Belt 2は、このEMS技術をさらに進化させ、腹筋・脇腹・背筋下部という体幹の要となる3つの部位に同時にアプローチできる優れもの。装着してコントローラーをONにするだけで、あとはいつもの生活を送るだけなんです。

▲家事をしながら、身支度をしながら。

▲リラックスタイムも、トレーニングの時間に。

家事をしたり、デスクワークをしたり、ソファでくつろいだり…。そんな「いつもの時間」が、自動的に「トレーニング時間」に変わるのです。これは忙しい現代人にとって、まさに夢のようなアイテムではないでしょうか。

究極の手軽さ！ジェル不要の「アルトダイン」テクノロジー

Core Belt 2がこれほどまでに手軽に使える秘密は、SIXPAD独自の電極構造「アルトダイン」にあります。

以前のEMS機器は、ジェルシートを使ったり、電極部に水を吹きかけたりする手間が必要なものも多かったですよね。これが意外と億劫で、続けるのが難しかった…という経験、私にもあります。

しかし、アルトダインは違います。ジェルシートも水も一切不要。肌から出るわずかな水分だけで通電し、保温性と気密性の高いサウナスーツ構造の生地が、その水分を効率よく活用します。つまり、巻いたらすぐにトレーニング開始。この「巻くだけ」というシンプルさが、トレーニング継続への大きな後押しとなるはずです。

▲肌から出る水分で通電するサウナスーツ構造「アルトダイン」

なぜ体幹なのか？効率重視の20Hzプログラムと簡単お手入れ

なぜ、SIXPAD Core Belt 2は腹筋・脇腹・背筋下部の3部位にアプローチするのでしょうか？

▲腹直筋、腹斜筋、広背筋下部、脊柱起立筋下部を同時に鍛える

これらはすべて、私たちの体の「体幹」を構成する重要な筋肉群です。体幹が鍛えられていると、姿勢が良くなるだけでなく、日常動作が安定し、腰への負担軽減にも繋がります。運動能力の向上はもちろん、健康的な日常生活を送る上で欠かせない部位と言えるでしょう。

普段の生活でこれらの部位を意識的に鍛え続けるのは至難の業。だからこそ、Core Belt 2の「同時アプローチ」は、効率的かつ効果的な体幹トレーニングを実現してくれるのです。

Core Belt 2には、筋肉を効率的に鍛えるために最適な20HzのEMSプログラムが搭載されています。約23分のオート・プログラムで、ウォームアップからトレーニング、クールダウンまで自動で切り替わるので、難しい設定は一切不要。終了すれば自動で電源がオフになる賢さも魅力です。

さらに、お手入れも驚くほど簡単。汗が染み込みにくいサウナスーツ素材のおかげで、使用後はウェットシートでサッと拭くだけでOK。いつも清潔に、そして繰り返し使えるというのは、継続を考えた時に非常に重要なポイントですよね。

日常に溶け込む柔らかな彩り！新色「アッシュブルー」の魅力

これまでのCore Belt 2はブラック一色での展開でした。スタイリッシュで格好いいのですが、「もう少し柔らかい色がいいな」「リビングに置いておくにはちょっと主張が強いかも…」と感じていた方もいるかもしれません。

そこで今回登場したのが、新色「アッシュブルー」です。

このアッシュブルーは、どんなインテリアにも馴染みやすい、落ち着いた柔らかなトーンが特徴です。これまでのブラックが「シャープでプロフェッショナルな印象」だったとすれば、アッシュブルーは「優しく、日常に寄り添う印象」を与えてくれます。

SIXPADは、「お腹の筋肉を鍛えることを、もっと多くの方に“自分ごと”として選んでほしい」という想いからこの新色を開発したそうです。性別や年齢を問わず、誰もが手に取りやすく、日々の健康習慣に取り入れやすいカラーリングは、まさにその思いを体現していると言えるでしょう。

「自宅で使うものだから、見た目にもこだわりたい」「トレーニング機器だけど、部屋に置いても違和感がないものが欲しい」──そう考えていた方には、このアッシュブルーは最高の選択肢となるはずです。

SIXPAD Core Belt 2 商品概要と長期的なコスパ考察

ここで、Core Belt 2の気になる商品情報を見ていきましょう。

項目 詳細 商品名 Core Belt 2（コアベルト2） 価格 税込44,990円 発売日 2025年4月16日（アッシュブルーは2026年5月中旬より順次販売開始） サイズ S（63-71cm）、M（72-82cm）、L（83-103cm）、LL（104-120cm）※ウエストサイズ アプローチ部位 腹直筋、腹斜筋、広背筋下部、脊柱起立筋下部 レベル 21段階（0～20） カラー ブラック、アッシュブルー

▲ブラックも引き続き魅力的な選択肢です。

価格は44,990円（税込）。フィットネス機器としては決して安価な買い物ではないと感じるかもしれません。しかし、ジムに通う月額料金や、パーソナルトレーニングの費用を考えれば、長期的に見て Core Belt 2は非常にコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

何よりも、「自宅で」「好きな時に」「手軽に」「効率よく」体幹を鍛えられるという利便性は、時間をお金で買う現代において、その価値は計り知れません。自身の健康への投資として、十分に検討する価値があるのではないでしょうか。

手に入れるには？

SIXPAD Core Belt 2は、SIXPAD公式オンラインストアをはじめ、全国のSIXPAD取扱店舗で購入が可能です。新色アッシュブルーは2026年5月中旬より順次販売開始とのことなので、気になる方はぜひ公式情報や店舗に問い合わせてみてくださいね。

まとめ：あなたの日常に「健康」という名の彩りを

SIXPAD Core Belt 2の新色アッシュブルー登場は、ただのカラーバリエーションの追加ではありません。それは、「健康的な体づくりを、もっと多くの人に、もっと手軽に、もっと楽しく」というSIXPADの強いメッセージが込められていると私は感じました。

「運動は続かない」「時間がないから無理」と諦めていたあなたも、このCore Belt 2があれば、無理なく、そしてスマートに理想の体を目指せるかもしれません。アッシュブルーの優しい色合いが、あなたの健康的な日常に、きっと新たな彩りを加えてくれるはずです。

さあ、今日からあなたの「ながら時間」を、未来の健康な体への投資に変えてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。