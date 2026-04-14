ポプラ社より2025年7月に刊行された『漫画 いしぶみ 原爆が落ちてくるとき、ぼくらは空を見ていた』(原作：広島テレビ放送編『いしぶみ』、漫画：サメ マチオ)が、第55回 日本漫画家協会賞大賞＜萬画部門＞を受賞した。

昨年は戦後80年。戦争体験者の高齢化が進み、記憶の継承が大きな課題となるなか、本書では原爆で全滅した広島二中一年生の貴重な記録を漫画という表現手法によって描き出している。

原爆投下前の広島の街並み、そこで暮らす人々、爆心地から約500メートルの場所で被爆した中学生たち、悲惨な被害の実相、必死にわが子を探す親たち、家に帰れた子、帰れなかった子……一人一人の様子が事実を尊重して淡々と描かれており、だからこそ胸に迫る作品となっている。

原作は、1970年に刊行されてから55年以上読み継がれてきた児童書『いしぶみ 広島二中一年生 全滅の記録』(ポプラポケット文庫)。1969年に広島テレビ放送が全国放送した番組「碑」がもとになっている。

◎漫画家：サメ マチオの受賞コメント

『漫画いしぶみ』の執筆依頼を受けた当初から今に至るまで、自分がこの仕事に相応しい作家なのか、ボンヤリ答えきれない迷いがありました。しかし、読み継がれるための新たな表現媒体を模索したいという企画意図を伺い、お役に立てる技術があるならとお引き受けしました。

作中の文章はすべてご遺族への取材に基づいています。50年以上前の記録であるため、原作では古く読みづらい箇所もありますが、決して意訳や改編はしないと私自身に課して取り組みました。試みがどこまで達成されたか不安なところ、このような大賞を頂き、心底ほっとしております。

制作にあたっては、多くの方々のご指導とご協力をいただきました。本作はその積み重ねの上に成り立っています。漫画版は読みやすさを重視していますが、原作にはさらに多くの証言や想いが込められています。この機会に原作を読んでくださることを願っています。

■『漫画 いしぶみ 原爆が落ちてくるとき、ぼくらは空を見ていた』

原作：広島テレビ放送編『いしぶみ』

漫画：サメマチオ

価格：1,650円(税込)

発売：2025年7月16日