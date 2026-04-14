メジャー30球団でポストシーズンから最も遠ざかっているエンゼルス。2014年に地区優勝したのを最後に、昨季まで11年連続でポストシーズンを逃している

しかし、今季は12年ぶりにそのチャンスが巡ってくるかもしれない。

もしエンゼルスが美酒を味わうとすれば、それはエース右腕の成長が最大の要因となるだろう。

その投手とは、ホセ・ソリアーノ。メジャー5年目を迎えたドミニカ共和国出身の27歳だ。ソリアーノは今季、開幕から快刀乱麻の投球を続けている。

13日（日本時間）のレッズ戦で、今季4度目のマウンドに上がったソリアーノは、7回を投げ切り、2安打、無失点、10三振と好投。開幕4連勝を飾るとともに、試合前は0.45だった防御率を0.33に良化させることに成功した。

今季27イニングで許した失点は、7日のブレーブス戦で喫したソロ本塁打による1点のみ。今季の被打率は.103と、0割台が目前に迫っている。

ソリアーノのキャリアを改めて振り返っておくと、プロデビューを果たしたのは2016年。当時17歳の右腕はルーキーリーグからスタートし、徐々にマイナーの階段を上っていった。

しかし、ソリアーノは2度の頓挫を強いられる。2020年にトミー・ジョン手術を受け、ルール5ドラフトでパイレーツに移籍。リハビリの末、復帰するが直後に2度目のトミー・ジョン手術を強いられた。

その後はわずか1年でエンゼルスに出戻りすると、2022年に完全復帰。そこからは順調にメジャーへの階段を上り、2023年に2Aから飛び級でメジャー昇格を果たすと、そのまま定着した。

メジャーでは1年目こそ救援に専念したが、2年目以降はローテーション入りを果たし、3年目の昨季に自己最多となる10勝をマーク。今季は菊池雄星とともにローテーションの柱として期待されている。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開催された今春、代表入りを逃したソリアーノは、オープン戦で最悪の出だしを経験した。2月に2試合に投げたが、最初の登板で1回持たず4失点。続く登板も3回3失点と不本意な成績だった。

ところが3月に入ると、オープン戦2試合で合計8回を無失点に抑えるなど立て直しに成功。オープン戦とレギュラーシーズンを合わせた3月以降の防御率は0.26と、阪神・石井大智が昨季マークした防御率を彷彿とさせる数字を残している。

また、ソリアーノといえば、大谷がエンゼルスに所属していた時にロッカーが近かったことで話題にもなった。ソリアーノが大好きという日本のアニメの話題で大谷とよく盛り上がっていたという。

今季はエンゼルスとドジャースが戦う“フリーウェイ・シリーズ”が5月と6月に合計6試合組まれている。ローテーションの巡り次第で、打者・大谷との対戦はもちろん、先発投手同士で投げ合うシーンもあるかもしれない。

兄貴分の大谷にその成長した姿を見せることができるか。進化が止まらないソリアーノと大谷の対決にも注目が集まる。

文＝八木遊（やぎ・ゆう）