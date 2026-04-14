リーベルホテル大阪は5月15日～7月16日、3F「Dining BRICKSIDE」にて初夏のビュッフェを開催する。

Early Summer Festa ～初夏のグリルディナー&シトラススイーツビュッフェ～ イメージ

期間中は、ハーブや柑橘が香る軽やかな料理から香ばしいグリルメニューまで、約60種の多彩なラインアップを取りそろえる。

冷菜には「グレープフルーツと貝のセビーチェ」「冷製トマトムース」などの爽やかな品を用意し、メインには「チキンのロースト レモンとエストラゴンのソース」「サーモングリル エルダーフラワーとバレンシアオレンジのソース」など、初夏の陽気を感じさせるメニューが登場する。ライブキッチンでは、ハーブ香るグリルミートやガーリックシュリンプを目の前で焼き上げる。

料理一例

スイーツも充実しており、フレッシュなオレンジをたっぷり使用したタルトや、目の前で仕上げる「柑橘のパフェ パヴロヴァ風」などを提供する。

スイーツ一例

また、「ツナの冷製パスタ」「とうもろこしグラタン」など、初夏にぴったりなメニューのほか、フライドポテトやハンバーグなどのキッズメニューも用意する。自分好みにパフェを作れる体験型コーナーも設置し、世代を問わず楽しめる。

キッズメニュー

レストランエントランスには、シトラスをモチーフにしたフォトスポットも設置する。

レモンやシトラスをモチーフにしたフォトスポット

食べ放題とソフトドリンク飲み放題(制限時間120分制)で、料金は大人7,000円、小学生3,500円。