ヒルトン東京は、中国料理「王朝」にて、チャイニーズアフタヌーンティー「三国志」を4月28日より開催する。前菜からデザートまで、9種のシェフズスペシャルと4種のスイーツ、こだわりの中国茶、さらに点心が食べ放題。三国志の英雄や美姫、名だたる合戦や知略を、柳谷料理長が皿の上で再現する“体験型アフタヌーンティー”となっている。

「赤壁の戦い」や「桃園の誓い」を料理で表現

蒸し鶏を3種のソースで味わう「桃園の誓い」は、劉備・関羽・張飛の義兄弟をそのまま一皿で表現。鮑を船に見立てた「草船借箭」では、“諸葛亮の奇策”をビジュアルで再現するなど、“知っている人ほどニヤリとする仕掛け”が随所に盛り込まれている。

ハイライトは、黒毛和牛をスパイスで豪快に炒めた「赤壁の戦い」。唐辛子や山椒の香りが一気に立ち上がり、水上戦に火が放たれ戦局が覆るクライマックスを想起させる、インパクトの強い一皿だ。

さらに、「曹操の策」(甘エビのチャイニーズマリネ)や「呂布の一撃」(ポークベリー 蜂蜜入り黒酢ソース パニプリ仕立て)など、人物の個性まで落とし込んだメニューも登場。壮大な三国志の物語を、視覚と味覚の両面から楽しめる構成となっている。

点心食べ放題＋スイーツも抜かりなし

これらの料理に加えて、点心は食べ放題。トリュフ入り焼売や抹茶を練り込んだ海老蒸し餃子など、通常のアフタヌーンティーの“軽食”の枠を超えたラインナップがそろう。

デザートも「大喬・小喬の杏仁豆腐」や「天命のしずく(葡萄ジュレ)」など三国志モチーフで統一。戦の行方を占う水晶をイメージしたジュレなど、最後まで世界観を崩さない。

ドリンクには、「桃園の誓い」をイメージしたピーチウーロンのウェルカムティーのほか、貂蝉や孫尚香など女性キャラクターをテーマにした中国茶を用意する。

悠久の物語に想いを馳せながら楽しめる『チャイニーズアフタヌーンティー三国志』は、4月28日からヒルトン東京で開催。価格は1名7,480円(土・日・祝は7,980円)。三国志ファンはもちろん、「ちょっと変わったアフタヌーンティー」を探している人にも刺さりそうな注目企画だ。