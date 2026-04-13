【4月14日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年4月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

4月14日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年4月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「カスタードプリンケーキ」(300円)

価格 : 300円

エネルギー : 297kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

カスタードプリンの味わいを存分に楽しめる「カスタードプリンケーキ」が登場です。 プリンのコクと甘みにカラメルの香ばしさが重なり合う、贅沢な味わいのケーキに仕上がっています。

「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」(362円)

価格 : 362円

エネルギー : 255kcal

※北海道地域では熱量・栄養成分が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

チョコの濃厚さとカスタードムースのふんわりとした口どけを楽しむスティックスイーツ「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」が登場。 手軽に食べられるスティック形状で、自分へのちょっとしたご褒美にぴったりな一品です。

「もち食感ロール(カスタードプリン)」(408円)

価格 : 408円

エネルギー : 472kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気のもち食感ロールシリーズから、待望のプリン味が登場しました。 もちもちとした生地とプリン風クリームの相性が抜群で、一口食べるたびに幸せが広がる仕上がりになっています。

「とろけるチョコソースのガトーショコラ」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 298kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

濃厚なガトーショコラに、とろっとしたチョコソースの味わいを合わせたカップスイーツが登場です。 チョコの旨みを存分に堪能できる、チョコ好きにはたまらない贅沢な一品になっています。

「ダブルホイップクロワッサン」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 502kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるととのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

カスタードホイップとミルクホイップの2種類のクリームを贅沢に詰め込んだクロワッサンが登場です。 サクサクの生地とダブルホイップのハーモニーが、ティータイムをより楽しく彩ってくれます。

まとめ

4月14日以降に購入できる新商品は、「カスタードプリンケーキ」や「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」、「もち食感ロール(カスタードプリン)」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用