セブン‐イレブン・ジャパンは4月15日から、対象の揚げ物3種を一度に2個買うと50円引き、一度に3個買うと100円引きになるセールを全国のセブンイレブンで実施する。

4月15日～4月21日の7日間限定で、「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」(108円)、「五目春巻」(120.96円)、「春キャベツメンチカツ」(189円)を、組み合わせ自由で一度に2個買うと50円引き、一度に3個買うと100円引きになるキャンペーンを開催する。

春キャベツメンチカツは、今の時期にしか出回らない、「春キャベツ」を使用したメンチカツ。春キャベツ特有の甘みや、心地よい食感が楽しめる。牛肉と豚肉を肉の旨味と食感を最も活かす黄金比率で配合。ひと口食べた瞬間に広がる肉汁がジューシーな味わいで、春キャベツの甘みを引き立たせる。

北海道産じゃがいもの牛肉コロッケは、衣のサクサクした食感と北海道産じゃがいものホクホク感と味わいを楽しめるコロッケ。

五目春巻は、パリッとした皮と具材の食感を活かした本格的な春巻。本場中華の味わいを楽しめる。

なお、一度に4個以上の購入の場合、「一度に3個買うごとに100円引き」が優先され、購入数によっては両方が成立する。また、一部店舗では、アメリカンドッグ・からあげ串(組合せ自由)が「一度に2個買うごとに50円引き」、「一度に3個買うごとに100円引き」となる。対象商品は売場にて確認を。