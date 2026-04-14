春の健康診断シーズン。健康診断で「要経過観察」と書かれても、、「とりあえず様子見」と放置していませんか? 藤保クリニック院長で糖尿病専門医の飯島 康弘先生は、「健康診断は試験ではありません」と指摘します。本記事では、血糖・脂質・肝機能などの数値をどう受け止めるべきか、見落とされがちなポイントを解説します。

健診の数値、放置してませんか? ——「要経過観察」の罠。血糖・脂質・肝機能、「放置していい数値」はない

  • ※画像はイメージです

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毎年春になると、企業の健康診断がスタートします。外来にも「健診の結果を持ってきました」という患者さんが増える季節です。

そのとき私がいつも感じるのは、みなさん健診の結果に一喜一憂しすぎている、ということです。

「先生、A判定でした!」と安心しきっている方。「C判定が出ました……もう手遅れですか?」と深刻な顔の方。どちらも気持ちはわかりますが、どちらも少しずれています。

健康診断は「試験」ではない

健康診断は試験ではありません。合格・不合格を決める場でもなければ、A判定をもらって安心するための場でもない。あなたの体が「今、どういう状態にあるか」を知るための、いわば定期点検です。車検と同じだと思ってください。

「要経過観察」は、放置していいという意味ではない

健診結果で最も誤解されやすいのが、「要経過観察」という判定です。

外来で印象に残っているのは、ある40代の男性患者さんの言葉です。「先生、要経過観察って書いてあったので、そのまま様子を見てたんです。3年くらい」。結果を見ると、空腹時血糖は毎年じわじわ上がり、HbA1cは6.5%を超えていました。3年間の「様子見」の間に、糖尿病の診断基準に達していたのです。

この方が悪いのではありません。「要経過観察」という言葉が、あたかも「今は何もしなくていい」と読めてしまう仕組みに問題があります。実際には、「要経過観察=次の健診まで放置していい」ではなく、「今すぐ治療は不要だが、生活習慣を見直し、数値の推移を追う必要がある」という意味です。

つまり、経過を観察するのはあなた自身であり、できれば医療者と一緒にやるのが理想です。

過信する人、怯える人。どちらも損をしている

健診結果の受け止め方には、大きく2つのパターンがあります。

ひとつは「過信する人」。A判定やB判定で「問題なし」と思い込み、それ以降の生活を何も変えない。しかし、健診は年に一度のスナップショットにすぎません。撮影日にたまたま数値が良かっただけで、364日の生活習慣が健康とは限らない。外来では、「去年はA判定だったのに、今年いきなり糖尿病と言われました」という方を本当によく見ます。数値は急に悪くなったのではなく、去年の時点で境界線のすぐ手前にいた可能性が高いのです。

もうひとつは「怯える人」。C判定やD判定が出た瞬間に、ネットで最悪のケースを検索し、「自分はもうダメだ」と落ち込んでしまう。しかし、健診で異常値が見つかったということは、体が「今なら間に合うよ」とサインを出してくれたということです。見つかったこと自体は、むしろ幸運です。

過信も、過度な不安も、どちらも正しい行動から遠ざけてしまいます。

受けただけで、まず立派

ここで一つ、大事なことをお伝えしたいのですが、健康診断を受けたこと自体が、もうすでに立派な一歩です。

実は、健診を受けていない人は想像以上に多いです。厚生労働省が公表した2023年度の特定健診(40〜74歳対象)の実施状況によると、全体の受診率は59.9%。つまり、約4割の方が受けていません。

しかも保険の種類によって大きな差があります。大企業の健保組合や公務員の共済組合では受診率が80%前後ですが、自営業・フリーランス・非正規雇用の方が多い市町村国保では約37〜40%にとどまります。国保の方は、受けていない人のほうが多いのが現実です。

この差の最大の理由は「会社が勝手に予約してくれるかどうか」です。被用者保険の方は、会社が健診を手配してくれるので、何もしなくても受ける流れに乗れます。でも国保の方は、自分で予約し、自分で足を運ばなければならない。この一手間が、受診率に直結しています。

だからこそ、健診を受けたこと自体がすでに立派な一歩です。「受ける」という行動を取れた時点で、自分の健康に向き合おうとしている証拠です。そこは自分を認めてあげてください。

そのうえで、次に大切なのは「結果を正しく受け止めること」です。

次回予告:HbA1c 5.6——「境界線上の人たち」のリアル

次回からは、健診で実際に見つかりやすい数値を具体的に取り上げていきます。

第2回は「血糖値」編です。空腹時血糖やHbA1cの数値が「正常」と「異常」の間にいる人たち——いわゆる境界型の方が、外来では最も多く、そして最も見逃されやすいのが現実です。少しマニアックな話も交えながら、データの読み方をわかりやすくお伝えします。

健診の結果を、「怖いもの」から「使えるもの」に変えていく。この連載が、そのきっかけになれば嬉しいです。

▶血糖・生活習慣についてもっと詳しく知りたい方はこちら→メディノト

飯島康弘

飯島康弘

いいじま やすひろ

医療法人社団藤和東光会 藤保クリニック 院長。糖尿病専門医、内分泌代謝科専門医・指導医、認定内科医。東京医科大学卒業後、関東中央病院で初期研修を修了。東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科に入局し、関連病院での研鑽を経て、糖尿病・内分泌疾患を中心に幅広い内科診療に携わる。現在は東京都新宿区にて外来（糖尿病・内分泌・一般内科）と慢性期病棟を併せ持つ診療所を運営。「責めない・追い詰めない」をモットーに、生活習慣の改善を「根性論」ではなく、患者さんの生活に無理なく落とし込める設計として提示することを大切にしている。
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