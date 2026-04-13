暖かな日差しが降り注ぎ、心浮き立つ春。新生活のレセプション、友人との久々の再会、大切な人の門出を祝う結婚式など、お呼ばれシーンが増えるこの季節、皆さんは足元選びに頭を悩ませていませんか？「フォーマルすぎると堅苦しいし、カジュアルすぎると場にそぐわないかも…」。そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。ABC-MARTが提案する「きれいめスニーカー」なら、大人の品格を保ちつつ、一日中快適に過ごせます！私も試して、その快適さに驚きました。この記事で、お呼ばれスタイルを格上げする秘訣を見つけませんか？

春のお呼ばれは足元から差をつける！「きれいめスニーカー」で品格と軽やかさを両立

そんな私たちのワガママを叶えてくれるのが、 「クラシックな見た目」と「スニーカーの機能性」を兼ね備えたハイブリッドシューズです。今回は、足元から春の装いを格上げし、一日中快適に過ごせる、旬の新作シューズを深掘りしていきましょう。

新定番の予感！「スニーカーローファー」と「バレエスニーカー」の魅力

最近、じわじわと人気を集め、もはや新定番になりつつあるのが「スニーカーローファー」と「バレエスニーカー」です。一見するとカッチリとした革靴やパンプスのような端正な佇まいですが、その実態は驚くほど快適なスニーカーソール。まさに「いいとこ取り」のシューズなんです。

大人の品格と快適さを両立：その秘密は？

私がこのジャンルのシューズに注目したのは、その 「ギャップ」 です。フォーマルなシーンでまさかのスニーカー？！という意外性が、かえってこなれ感を演出し、大人の遊び心を感じさせてくれます。

セットアップやジャケットスタイルに合わせれば、ほどよくカジュアルダウンした印象になり、リラックスした和やかな雰囲気にもぴったり。長時間立ちっぱなしのイベントでも疲れにくく、急いでいる時に小走りできる機動性も魅力。これはもう、一度履いたら手放せなくなること間違いなしです！

春の足元を彩る「素材と色」の選び方

足元を上品に見せたいけれど、重たい印象は避けたいのが春のコーディネート。定番のトリプルブラック（甲から靴底まで全て黒）も良いですが、春の陽光には少し軽やかな色味がしっくりきます。 グレーやネイビー、柔らかなベージュといったカラーは、春のスタイルに相性抜群。さらに、ソックスとのコーディネートも楽しんでみてください。パンツの裾からちらりと見える明るい色のソックスは、全体のバランスにアクセントを与え、ぐっと垢抜けた印象にしてくれますよ。私は、シューズの色とグラデーションになるようなソックスを選ぶのが好きです。

大人のマナー：お出かけ前の「ひと手間」

せっかくの素敵なシューズも、汚れや型崩れがあっては台無しですよね。春の明るい日差しは、意外と細かな部分まで目立たせてしまうもの。スニーカーだからと油断せず、お呼ばれの席ではお手入れもしっかりとおこないたいところです。

おろしたての靴には、あらかじめ防水・防汚スプレーをしておくのがおすすめ。特に明るいカラーのソール部分は汚れが目立ちやすいため、帰宅後の軽いブラッシングや消しゴムタイプのクリーナーで白さを保つのが「大人のお呼ばれ」のマナーです。

ABCマートが厳選！春のお呼ばれに最適な新作シューズラインナップ

ABCマートには、春のお呼ばれシーンに最適な旬のシューズが勢揃いしています。ここからは、特におすすめのモデルを詳しくご紹介しますね。

女性に嬉しい！「バレエスニーカー」6選

女性らしい柔らかな印象と、スニーカーの快適さを兼ね備えたバレエスニーカー。普段使いはもちろん、ちょっとしたお呼ばれにも活躍してくれること間違いなしです。

1. Adidas サンバ ジェーン W

2. adidas テコンドー メイ バレエ W

3. CONVERSE オールスター トレックウエーブ BL OX

4. PUMA SPEEDCAT BALLET NOVA SATIN

5. COLE HAAN ゼログランド ラエリン メリージェーン スニーカー

6. JORDAN BRAND ジョーダン ポワント

スタイル選ばず使える「新作スニーカーローファー」6選

男性にも女性にもおすすめなのが、スタイルを選ばず履けるスニーカーローファー。きちんと感をキープしつつ、足元はリラックスしたい方に最適です。

1. adidas ハンドボール スペツィアル ローファー W

2. CONVERSE CS ローファー Ⅱ SK GRAY

3. CONVERSE CS ローファー Ⅱ SK CAMEL

4. PUMA LOAFYR METALIC

5. VANS ローファー 53 SUEDE BROWN

6. NIKE ウィメンズ エア マックス フェノメナ

ABCマートとは？足元から日本のファッションを支えるリーディングカンパニー

私たちの足元を長年支え、トレンドを牽引してきたABCマート。1985年に「株式会社国際貿易商事」として創業して以来、『世界共通の品質を世界共通の価格で』という経営方針のもと、靴を中心とした商品を直接お客様へ届けるために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進めてきました。

現在、ABCマートグループは国内に1081店舗、海外にも韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。まさに名実ともに靴業界のリーディングカンパニーとしての地位を確立しており、今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指しています。

私も、学生時代から「新しい靴が欲しいな」と思ったら、まずABCマートの店頭やオンラインストアをチェックしてきました。その豊富な品揃えと、常に最新のトレンドを取り入れる姿勢には、いつも驚かされます。

ABCマートの基本情報

足元から広がる、新しい春のスタイルを楽しもう

: 株式会社エービーシー・マート: 服部喜一郎: 東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F: 1985年6月6日: 靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売: 0120-936-610（対応時間：10：00～17：00、平日月曜から木曜）

いかがでしたでしょうか？春のお呼ばれシーンを彩る、ABCマートの新作シューズたち。

「きちんと見え」するのに、実はスニーカーのように快適。そんなハイブリッドな一足があれば、どんなイベントも心ゆくまで楽しむことができます。立っているのも、いつもの革靴やパンプスよりもずっと楽になり、急いでいたら走ることだって可能です。

新しい季節の訪れを、お気に入りの足元と一緒に満喫できるように、少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。足元が軽ければ、心も弾むもの。今年の春は、あなたのお気に入りの一足で、思い出に残る素敵な時間を過ごしてくださいね。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。