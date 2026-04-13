暖かな日差しが降り注ぎ、心浮き立つ春。新生活のレセプション、友人との久々の再会、大切な人の門出を祝う結婚式など、お呼ばれシーンが増えるこの季節、皆さんは足元選びに頭を悩ませていませんか？「フォーマルすぎると堅苦しいし、カジュアルすぎると場にそぐわないかも…」。そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。ABC-MARTが提案する「きれいめスニーカー」なら、大人の品格を保ちつつ、一日中快適に過ごせます！私も試して、その快適さに驚きました。この記事で、お呼ばれスタイルを格上げする秘訣を見つけませんか？
春のお呼ばれは足元から差をつける！「きれいめスニーカー」で品格と軽やかさを両立
そんな私たちのワガママを叶えてくれるのが、 「クラシックな見た目」と「スニーカーの機能性」を兼ね備えたハイブリッドシューズです。今回は、足元から春の装いを格上げし、一日中快適に過ごせる、旬の新作シューズを深掘りしていきましょう。
新定番の予感！「スニーカーローファー」と「バレエスニーカー」の魅力
最近、じわじわと人気を集め、もはや新定番になりつつあるのが「スニーカーローファー」と「バレエスニーカー」です。一見するとカッチリとした革靴やパンプスのような端正な佇まいですが、その実態は驚くほど快適なスニーカーソール。まさに「いいとこ取り」のシューズなんです。
大人の品格と快適さを両立：その秘密は？
私がこのジャンルのシューズに注目したのは、その 「ギャップ」 です。フォーマルなシーンでまさかのスニーカー？！という意外性が、かえってこなれ感を演出し、大人の遊び心を感じさせてくれます。
セットアップやジャケットスタイルに合わせれば、ほどよくカジュアルダウンした印象になり、リラックスした和やかな雰囲気にもぴったり。長時間立ちっぱなしのイベントでも疲れにくく、急いでいる時に小走りできる機動性も魅力。これはもう、一度履いたら手放せなくなること間違いなしです！
春の足元を彩る「素材と色」の選び方
足元を上品に見せたいけれど、重たい印象は避けたいのが春のコーディネート。定番のトリプルブラック（甲から靴底まで全て黒）も良いですが、春の陽光には少し軽やかな色味がしっくりきます。 グレーやネイビー、柔らかなベージュといったカラーは、春のスタイルに相性抜群。さらに、ソックスとのコーディネートも楽しんでみてください。パンツの裾からちらりと見える明るい色のソックスは、全体のバランスにアクセントを与え、ぐっと垢抜けた印象にしてくれますよ。私は、シューズの色とグラデーションになるようなソックスを選ぶのが好きです。
大人のマナー：お出かけ前の「ひと手間」
せっかくの素敵なシューズも、汚れや型崩れがあっては台無しですよね。春の明るい日差しは、意外と細かな部分まで目立たせてしまうもの。スニーカーだからと油断せず、お呼ばれの席ではお手入れもしっかりとおこないたいところです。
おろしたての靴には、あらかじめ防水・防汚スプレーをしておくのがおすすめ。特に明るいカラーのソール部分は汚れが目立ちやすいため、帰宅後の軽いブラッシングや消しゴムタイプのクリーナーで白さを保つのが「大人のお呼ばれ」のマナーです。
ABCマートが厳選！春のお呼ばれに最適な新作シューズラインナップ
ABCマートには、春のお呼ばれシーンに最適な旬のシューズが勢揃いしています。ここからは、特におすすめのモデルを詳しくご紹介しますね。
女性に嬉しい！「バレエスニーカー」6選
女性らしい柔らかな印象と、スニーカーの快適さを兼ね備えたバレエスニーカー。普段使いはもちろん、ちょっとしたお呼ばれにも活躍してくれること間違いなしです。
1. Adidas サンバ ジェーン W概要: クラシックな「アディダス サンバ」をベースに、バレエシューズのようなストラップと軽やかさを加えた一足。 特徴: ストラップが足元をすっきりと見せ、アディダスらしい3ストライプは健在。スポーツブランドのエッセンスとフェミニンさが融合したデザインが魅力です。 価格: 14,300円（税込） コスパ: 定番スニーカーとして長く愛用できることを考えると、この価格帯は妥当。カジュアルすぎず幅広いシーンで活躍する汎用性の高さを考えれば、むしろお得感があるかもしれません。 購入方法: 全国のABCマート店舗、またはABCマート公式オンラインストアで。
2. adidas テコンドー メイ バレエ W概要: テコンドーシューズからインスパイアされた、ユニークなデザインのフラットシューズ。黒いスエード調のアッパーにつま先とソールはベージュ。 特徴: バレエシューズのようなフラットなフォルムが足元に抜け感をプラス。スエード調の素材感が上品さを醸し出し、独創的ながらもどんなスタイルにも馴染みやすいのがポイントです。 価格: 12,100円（税込） コスパ: 独創的なデザインと履き心地の良さを両立しており、この価格は魅力的。普段使いからちょっとしたお出かけまで、幅広いシーンで活躍しそうです。 購入方法: 全国のABCマート店舗、またはABCマート公式オンラインストアで。
3. CONVERSE オールスター トレックウエーブ BL OX概要: 定番オールスターが、厚底ソールとギンガムチェックのリボンで一気に旬顔に。黒いプラットフォームスニーカー。 特徴: ボリューム感のあるトレックウエーブソールは、スタイルアップ効果も抜群。ギンガムチェックのリボンが、大人可愛いアクセントになっています。リボンは取り外し可能なので、気分によってアレンジできるのも嬉しいポイント。「私がもし選ぶなら、この遊び心あふれるデザインは真っ先に候補に入りますね！」 価格: 15,950円（税込） コスパ: コンバースの耐久性とデザイン性を考えると納得の価格。厚底はトレンド感もあり、長く愛用できる一足になるでしょう。 購入方法: 全国のABCマート店舗、またはABCマート公式オンラインストアで。
4. PUMA SPEEDCAT BALLET NOVA SATIN概要: レーシングシューズから着想を得た「スピードキャット」を、バレエシューズのようなエレガントなルックスにアレンジしたPUMAの黒いスニーカー。 特徴: サテン素材が大人っぽさを引き立て、足元に艶やかなアクセントを加えてくれます。プーマならではのスポーティーさと、バレエシューズのエレガンスが融合したユニークなデザインです。 価格: 12,100円（税込） コスパ: スポーティーさとエレガンスが融合した、普段のコーデにモードな雰囲気をプラスしたい方にぴったりの一足。 購入方法: 全国のABCマート店舗、またはABCマート公式オンラインストアで。
5. COLE HAAN ゼログランド ラエリン メリージェーン スニーカー概要: コールハーンらしい洗練されたデザインに、ベルクロストラップが特徴の白いプラットフォームサンダル。 特徴: ゼログラビティテクノロジーを搭載し、軽量でクッション性に優れた履き心地を実現。メリージェーンのデザインが、足元に上品な可愛らしさを添えます。アッパーには革とメッシュ素材を使用しており、高級感も漂います。 価格: 28,600円（税込） コスパ: やや高価ですが、ブランドの品質と機能性を考えると、投資する価値は十分。快適さとデザイン性を妥協したくない方におすすめです。 購入方法: 全国のABCマート店舗、またはABCマート公式オンラインストアで。
6. JORDAN BRAND ジョーダン ポワント概要: ジョーダンブランドから登場した異色のバレエスニーカー。黒と白のバスケットボールシューズのデザインに、ストラップとリボンが特徴的。 特徴: バスケットボールシューズの力強さと、バレエシューズの繊細さが絶妙にミックスされています。「私がこのシューズを見た時、そのギャップに心を奪われました！ストリートスタイルにもモードにも振れる、可能性を秘めた一足です。」 価格: 17,820円（税込） コスパ: ファッション感度の高い方には、このデザイン性は何物にも代えがたい魅力でしょう。他と差をつけたいなら、ぜひ検討してみてほしいアイテムです。 購入方法: 全国のABCマート店舗、またはABCマート公式オンラインストアで。
スタイル選ばず使える「新作スニーカーローファー」6選
男性にも女性にもおすすめなのが、スタイルを選ばず履けるスニーカーローファー。きちんと感をキープしつつ、足元はリラックスしたい方に最適です。
1. adidas ハンドボール スペツィアル ローファー W概要: クラシックなハンドボールシューズ「スペツィアル」をローファーデザインに落とし込んだ、まさにハイブリッドの極み。茶色のスエード素材にアディダスのロゴが入っています。 特徴: スエード素材と深いブラウンが、足元に落ち着いた大人の雰囲気を演出します。アディダスの伝統と革新が融合した、ユニークながらも幅広いコーデに合わせやすいデザインです。 価格: 15,400円（税込） コスパ: 幅広いコーデに合わせやすく、長く愛用できるデザインを考えると、この価格は納得です。 購入方法: 全国のABCマート店舗、またはABCマート公式オンラインストアで。
2. CONVERSE CS ローファー Ⅱ SK GRAY概要: コンバースらしいストリート感を残しつつ、ローファーの上品さを加えたグレーのスエードローファー。黒いラバーソールとストラップが特徴です。 特徴: スエードの質感が、カジュアルすぎない大人の足元を演出。グレーの色味も、春の装いに軽やかさをプラスしてくれます。 価格: 18,700円（税込） コスパ: コンバースのスニーカーローファーはファッションアイテムとして非常に人気。この価格帯で、トレンドと快適さを両立できるのは魅力的です。 購入方法: 全国のABCマート店舗、またはABCマート公式オンラインストアで。
3. CONVERSE CS ローファー Ⅱ SK CAMEL概要: 上記グレーと同モデルの色違いで、温かみのあるキャメルカラーが特徴のスエードローファー。 特徴: キャメルの色味が、よりクラシックで温かい雰囲気を醸し出しています。デニムからきれいめパンツまで、幅広いボトムスに合わせやすい万能カラーで、季節を問わず活躍してくれるでしょう。 価格: 17,600円（税込） コスパ: 高いファッション性と履き心地を兼ね備えた一足で、長く愛用できることを考えるとコストパフォーマンスは良好です。 購入方法: 全国のABCマート店舗、またはABCマート公式オンラインストアで。
4. PUMA LOAFYR METALIC概要: メタリックなシルバーが目を引く、PUMAならではの個性的な厚底ローファー。 特徴: 厚底ソールでスタイルアップ効果も抜群。足元にエッジを効かせたい方には、たまらない一足ではないでしょうか。「私が思うに、これはまさに『攻めのローファー』。シンプルなコーデも一瞬でおしゃれ上級者に見せてくれますよ。」 価格: 15,400円（税込） コスパ: トレンド感と個性を考えると、この価格は挑戦しやすい。ファッションアイテムとして、普段のワードローブに新鮮な風を吹き込んでくれるはずです。 購入方法: 全国のABCマート店舗、またはABCマート公式オンラインストアで。
5. VANS ローファー 53 SUEDE BROWN概要: VANSの定番「スリッポン」をベースにした、茶色のスエードローファー。 特徴: スエードの質感がカジュアルながらも上品さをプラスし、VANSらしい履きやすさはそのまま。「VANS好きにはたまらない、この絶妙なバランス感が魅力ですよね。」カジュアルからきれいめまで、幅広いスタイルにフィットします。 価格: 9,900円（税込） コスパ: 1万円を切る価格で、VANSの定番モデルのデザイン性と快適性を手に入れられるのはかなりお得。非常にコストパフォーマンスが高いと言えます。 購入方法: 全国のABCマート店舗、またはABCマート公式オンラインストアで。
6. NIKE ウィメンズ エア マックス フェノメナ概要: NIKEの「エアマックス」テクノロジーを搭載した、快適さを追求した黒い革のローファー。厚底ソールとエアクッションが埋め込まれています。 特徴: 驚くほどの快適さを実現し、一度履いたら手放せなくなるでしょう。黒い革の質感も相まって、モードな雰囲気を演出します。 価格: 20,130円（税込） コスパ: ナイキの最先端テクノロジーとデザイン性を考えると、この価格は十分に納得できます。その快適さは、まさに「価格以上の価値」と言えるでしょう。 購入方法: 全国のABCマート店舗、またはABCマート公式オンラインストアで。
ABCマートとは？足元から日本のファッションを支えるリーディングカンパニー
私たちの足元を長年支え、トレンドを牽引してきたABCマート。1985年に「株式会社国際貿易商事」として創業して以来、『世界共通の品質を世界共通の価格で』という経営方針のもと、靴を中心とした商品を直接お客様へ届けるために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進めてきました。
現在、ABCマートグループは国内に1081店舗、海外にも韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。まさに名実ともに靴業界のリーディングカンパニーとしての地位を確立しており、今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指しています。
私も、学生時代から「新しい靴が欲しいな」と思ったら、まずABCマートの店頭やオンラインストアをチェックしてきました。その豊富な品揃えと、常に最新のトレンドを取り入れる姿勢には、いつも驚かされます。
ABCマートの基本情報会社名: 株式会社エービーシー・マート 代表者: 服部喜一郎 所在地: 東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F 設立: 1985年6月6日 事業内容: 靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売 お客様からの問い合わせ先: 0120-936-610（対応時間：10：00～17：00、平日月曜から木曜）
足元から広がる、新しい春のスタイルを楽しもう
いかがでしたでしょうか？春のお呼ばれシーンを彩る、ABCマートの新作シューズたち。
「きちんと見え」するのに、実はスニーカーのように快適。そんなハイブリッドな一足があれば、どんなイベントも心ゆくまで楽しむことができます。立っているのも、いつもの革靴やパンプスよりもずっと楽になり、急いでいたら走ることだって可能です。
新しい季節の訪れを、お気に入りの足元と一緒に満喫できるように、少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。足元が軽ければ、心も弾むもの。今年の春は、あなたのお気に入りの一足で、思い出に残る素敵な時間を過ごしてくださいね。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。