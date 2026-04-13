「毎日の移動、もっと安心して、もっと快適にできたら…」そんな願いを抱いていませんか？ 渋滞や駐車場の悩み、自転車の荷物問題、バイクの転倒リスク。これらの課題を一挙に解決し、あなたの移動体験を一新する画期的なモビリティが誕生します。

電動モビリティメーカーのSun Emperor（サンエンペラー）が、初の4輪モデルとなる特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」を、2026年4月20日よりクラウドファンディングサービスMakuakeにて先行公開します。「特定小型原付」は、昨年7月に新設されたカテゴリーで、免許不要、ヘルメットは努力義務という手軽さが魅力。その中でも「LBIRD」は、特に安定性と実用性を極限まで追求した、まさに“移動の常識を変える一台”と言えるでしょう。

ふらつき知らずの安心感！4輪特定小型原付「LBIRD」が叶える新体験

「LBIRD」の最大の特長は、その4輪構造にあります。従来の2輪や3輪モビリティで気になりがちだった低速時や停止時のふらつきを大幅に軽減。前2輪、後2輪という独自の設計により、まるで車に乗っているかのような圧倒的な安定感を実現しています。

特に注目すべきは、停止時に足を地面につける必要がない「自立性」です。足腰に不安がある方やご年配の方でも、安心して乗り降りできるのは大きなメリット。段差や少し傾いた路面でも、14インチの大径タイヤがしっかりと安定感を保ち、日々のさまざまなシーンで頼りになる移動手段となるでしょう。

比較表で見る「LBIRD」の立ち位置

Sun Emperorはこれまでも2輪・3輪モデルを展開してきましたが、「LBIRD」が目指すのは「安定性・自立性・積載能力」の最大化です。以下の比較表からも、その優位性が一目瞭然です。

比較項目 2輪モデル 3輪モデル 4輪モデル LBIRD 走行モード数 2 3 3 低速時の安定性 × △ 〇 自立性 × △ 〇 小回り性 〇 △ △ バック機能 × × 〇 積載能力 △ 〇 〇 ペット同乗 × 〇 〇

小回り性能は2輪に譲るものの、バック機能を搭載することで、狭い場所での取り回しの課題もクリア。これは日常使いにおいて非常に嬉しいポイントです。

日常がもっと便利に！「LBIRD」の多機能な実用性

「LBIRD」は、ただ安定しているだけでなく、日々の生活に寄り添う高い実用性も大きな魅力です。

大切な家族とどこまでも！ペットとの移動がもっと身近に

「ちょっとそこまで」のお出かけにペットを連れて行きたいけれど、抱っこは大変、自転車のカゴは不安…。そんな悩みを抱えていた方にとって、「LBIRD」は理想のパートナーとなるでしょう。

車両中央に配置されたセンターバックは、日常使いに便利なだけでなく、ペットのリードを取り付けられるストラップまで搭載。トリミングや動物病院への送り迎えも、もっと気軽になります。

大容量積載で買い物も楽々！レジカゴそのまま収納

お買い物で荷物が増えても心配ありません。センターバックはスーパーのレジカゴサイズに対応しており、まとめ買いした重い荷物も詰め替える手間なくスムーズに運べます。

どんな道もパワフルに！3つの走行モードで快適移動

後輪にそれぞれ250Wモーターを搭載したWモーター仕様により、坂道でも力強く安定した走行が可能です。体重60kgの乗車者による実走行テストでは、最大傾斜約33％の急勾配も登り切ることが確認されているというから驚きです。

さらに、用途に合わせて選べる3つの走行モードを搭載しています。

：歩行者に配慮した低速モード。条件を満たす歩道※も走行可能です。

※普通自転車が通行可能な歩道に限ります。

：街中の移動や周囲の状況に合わせて、安心して走行したい時に。：車道や自転車道をスムーズに移動する標準モード。

走行モードの切り替えも、車両を停止した状態でメーターのボタンを押すだけの簡単操作。デジタル表記の速度メーターは視認性も高く、初めての方でも迷うことなく操作できるでしょう。

狭い場所も問題なし！スムーズなバック機能

4輪だから小回りが効かないかも…？そんな心配は無用です。「LBIRD」には後退機能が搭載されているため、狭い路地での切り返しや駐車スペースでもスムーズに移動できます。

愛車を守る！安心のセキュリティ機能

スマートキーによるワンタッチ操作で、セキュリティ設定が可能。車両への衝撃を検知すると警報音が鳴り、さらに振動が続けば後輪モーターが自動ロックされるという二段構えの防犯システムは、大切な愛車を守る上で非常に心強いですね。

長距離も安心！最大50km走行と簡単充電

大容量の48V 13Ahバッテリーを標準搭載し、一回の充電で最大50kmもの連続走行が可能。東京駅から半径50km圏内といえば、八王子市や相模原市、千葉市までカバーできる計算です。

バッテリーは車体から取り外せるので、自宅のコンセントで気軽に充電できます。もちろん、直接充電も可能です。

さらに使いやすく！豊富なオプションパーツ

「LBIRD」は、オプションでさらに使い勝手を広げることができます。

あなたの使い方に合わせて、必要な機能を追加できるのは嬉しいですね。

カラーラインナップ

「ピュアブラック」と「ピュアホワイト」の2色展開です。

「LBIRD」の基本スペック

「LBIRD」誕生の背景：次世代モビリティを牽引するSun Emperor

「LBIRD」を生み出したSun Emperor（サンエンペラー）は、2022年12月に愛知県名古屋市で活動を開始した国内電動モビリティメーカーです。「日本を代表する次世代モビリティメーカーになる」という高い目標を掲げ、ガソリンを使わない電動モビリティの製造・販売に力を入れています。

全国400店舗以上の販売協力店と連携し、製品・サービスを提供しているSun Emperorは、「特定小型原付」分野のパイオニア的存在でもあります。Makuakeでは、これまでに2輪モデル「SS1」で2,300万円超、3輪モデル「SUNRIN」で3,400万円超という支援額を獲得しており、その実績は信頼の証とも言えるでしょう。

また、各省庁や自治体の依頼を受け、特定小型原動機付自転車に関する勉強会や試乗説明会も実施しており、新しい制度の正しい理解と安全な普及にも貢献している企業です。

「LBIRD」をいち早く体験するには？

今回ご紹介した「LBIRD」は、2026年4月20日(月)より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて先行公開される予定です。

早期購入特典（リターン内容）や販売予定価格などの詳細情報は、Sun Emperor公式サイト特設ページで先行公開されています。ぜひ、この機会にチェックして、未来の移動手段をいち早く体験してみてください。

まとめ：あなたの移動を革新する「LBIRD」

「免許不要」「ヘルメット努力義務」という手軽さに加え、4輪構造による抜群の安定性、そしてペットや大量の荷物も積める実用性を兼ね備えた「LBIRD」。シニア世代の方の「免許返納後の足」として、若者の「街乗りエコモビリティ」として、また子育て世代の「子どもの送迎やお買い物」にと、あらゆる世代のニーズに応えるポテンシャルを秘めていると感じました。

あなたの日常に「LBIRD」が加わったら、どんな新しいライフスタイルが始まるでしょうか？ ぜひ想像してみてください。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。