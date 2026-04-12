広島がＤｅＮＡに4対2で勝利

先発投手：広島の床田寛樹が5回2失点の好投（4安打1奪三振）、DeNAの石田裕太郎は5回2失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：広島が1点を追加 4回表：広島が3点を追加 4回裏：ＤｅＮＡが2点を追加 注目選手：ＤｅＮＡのＣ・ヒュンメルが1本塁打の活躍、広島の坂倉将吾が2打点の活躍、広島のＥ・モンテロが2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 14 10 4 0 .714 -
2 ヤクルト 13 9 4 0 .692 0
3 巨人 13 7 6 0 .538 2
4 広島 11 5 6 0 .455 3
5 DeNA 12 4 8 0 .333 5
6 中日 13 3 10 0 .231 6

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 13 9 4 0 .692 -
2 オリックス 13 7 6 0 .538 2
2 日本ハム 13 7 6 0 .538 2
4 楽天 13 6 6 1 .500 2
5 西武 14 5 8 1 .385 4
6 ロッテ 14 5 9 0 .357 4