デュラン・デュラン、ナイル・ロジャースとのコラボ曲リミックスリリース

デュラン・デュランが、ナイル・ロジャースとコラボした最新シングル「Free To Love」feat. Nile Rodgersのリミックスをリリース。ダンスミュージック界の重鎮ホース・ミート・ディスコ、DJホワイト・シャドウの両者による刺激的な2バージョンのリミックスが公表された。

2004年にロンドンの名門クラブ、ザ・イーグルで結成されたホース・ミート・ディスコは、ディスコやイタロディスコ、ハウスやレアなアンダーグラウンドの名曲を融合させた歓喜溢れるスタイルで知られ、世界のクィア・クラブカルチャーを牽引してきた。「Free To Love」のリミックスでは、満杯のダンスフロアに一体感をもたらす、煌びやかな深夜のアンセムへと同曲を変貌させている。このリミックスについて、ホース・ミート・ディスコは「レジェンドであるデュラン・デュランとナイル・ロジャースの楽曲をリミックスできたことは、我々にとって非常に光栄です」と語る。

一方のグラミー賞受賞歴を持つプロデューサー兼ソングライターのDJホワイト・シャドウは、レディー・ガガをはじめとするアーティストたちとの仕事で知られ、現代ポップとエレクトロニックサウンドを確立してきた立役者。彼らしいシネマティックなプロダクションが、「Free To Love」を未来的なダンスフロアへと誘ってくれる。ポール・ブレアことDJホワイト・シャドウは、こう語る。「デュラン・デュランは常にタイムレスでフューチャリスティックな感覚をもった音楽を作ってきました。”Free To Love”には力強いエネルギーとメッセージが込められており、リミックスを依頼された際には迷わず引き受けました。私の目標は原曲の持つ感情を尊重しつつ、ダンスフロアに新たな息吹をもたらすことでした」。

これらリミックスのリリースに先駆けて、デュラン・デュランは2026年７月5日にロンドンで開催される『BSTハイドパーク』への出演を発表。シザー・シスターズをスペシャルゲストに迎え、彼らがヘッドライナーを務めることが決まっている。

デュラン・デュランとナイル・ロジャースのコラボレーションは、今から40年前に大ヒットした「The Reflex」のリミックスからスタート。英米はじめ世界各国で1位を記録した同曲をはじめ、数々のヒット曲を手掛けてきた両者による最新コラボが「Free To Love」feat. Nile Rodgersであり、ミュージックビデオでは往年の人気テレビ番組「トップ・オブ・ザ・ポップス」風のセットを再現。英国のラジオパーソナリティのクララ・アムフォ（Clara Amfo）が登場。マドンナ、ビヨンセ、メタリカ、レディー・ガガらを手掛けるジョナス・アカーランド（Jonas Åkerlund）が監督を務めている。

＜リリース情報＞

デュラン・デュラン

「Free to Love (Horse Meat Disco Remix) / Free to Love (DJWS & THE DISCO_NECT Remix)」

配信中

https://orcd.co/freetoloveremix

レーベル：Tape Modern

Website：https://duranduran.com/