12日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00～)で、城島茂が掲げる「島に城を建てる」という夢に向けた新プロジェクトが始動した。新たな拠点となる無人島の名前を視聴者から募集することも発表された。

同番組では、これまで開拓を続けてきたDASH島に加え、新たな無人島を切り拓く「夢の2拠点開拓計画」がスタート。城島が思い描く「新たな島に、城を建てる」という壮大な夢の実現に向け、ビッグプロジェクトが動き出す。

番組の最後には、この新天地となる無人島の名前を視聴者から募集することも発表。城島は「長年視聴者と共に歩んできた鉄腕DASHだからこそ、新たな島の名前は視聴者の皆さんと一緒に考えたい」とコメントしている。

募集は番組公式X(Twitter)と公式ホームページで受け付けており、投稿キーワードは「#絶賛BOSH島」。これは「募集」をもじった、城島らしいネーミングタグとなっている。募集期間は19日19時まで。視聴者とともに島の歴史をつくる、新たな『鉄腕DASH』の物語に注目が集まりそうだ。

【編集部MEMO】

城島茂は2月、日本テレビの福田博之社長と面談し、「DASH村の師匠、明雄さんをはじめ多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務であると認識しております。この思いのもと、城島茂は今後も『ザ!鉄腕!DASH!!』への出演を継続する決断をいたしました」と表明した。

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