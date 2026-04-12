俳優の安田顕が11日、TBS系バラエティ番組『人生最高レストラン』(毎週土曜23:30～)にゲスト出演。思い出の飲食店とともに、不遇時代を支えた食やサラリーマン時代の逸話、家族への思いを語り、放送後のSNSでは「顕さんらしい」「めちゃくちゃ笑った」など反響が広がった。

安田顕

この番組は、MCの加藤が、俳優、女優、アーティスト、アスリート、お笑い芸人などゲストの「食」と「人生」を根掘り葉掘り聞き出し、ゲストの姿や魅力に迫るグルメ・トークバラエティ。安田が思い出に残っている飲食店、「大人になるまで知らなかった! ジンギスカン」「不遇の時代を支えてくれた刺身定食」「今ではもう食べられない…思い出の焼き鳥」などが紹介された。

北海道から東京へ出てくる前、向いていなかったサラリーマン時代に「ボーナス泥棒」と言われる辞め方をしたという安田。それに対し、「めっちゃ顕ちゃんらしい。惚れ直した」「いつも斜め上のコメントをする安田顕を、さらに斜め上から楽しんでいる私がいる」「『あんまりこう言う所で家族の話したくなくて…家族は宝物だから』って、顕さんらしくて素敵な言葉」など、カメレオン俳優であり、個性派俳優の安田らしさを感じるコメントがX(Twitter)にズラリ。

筆者も安田とは、某テレビ局の食堂の会計近くでぶつかりそうになり、安田から「あ、すみません」と伏せ目がちにボソッと声をかけてもらったことがある。番組内でも、妻から「8年間、ボソボソしゃべりすぎて何を言っているか分からなかった」と言われたエピソードも明かされ、これには「顕さんらしい」「だから安田顕、好き」「目に浮かぶ」など、そのちょっとした変人ぶりを楽しむ声が並んでいた。

この放送回は、TBS FREE、TVer、U-NEXTなどで見逃し配信されている。