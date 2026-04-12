鈴木亮平のはずが、まさか別人に“リブート”……キンタロー。がTBS『オールスター感謝祭’26春』の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」に、鈴木亮平のモノマネメイクで参戦。しかし、激走の末にメイクが崩れしまい、別人に。ドラマ『リブート』に絡めた投稿センスも話題となり、SNSでは「じわじわくる」「両方に見える」と反響が集まっている。

キンタロー。、鈴木亮平のモノマネメイクで『感謝祭』マラソンに参加

4日に放送されたTBS『オールスター感謝祭’26春』。今回も番組恒例の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」が開催され、多くの芸能人ランナーが赤坂の街を疾走した。

キンタロー。は、TBS日曜劇場『リブート』で主演を務めた鈴木のモノマネメイクで同企画に参加。5日にXを更新し、「【速報】オールスター感謝祭5丁目マラソン満を持して新作鈴木亮平さんにリブートして走っていたはずなのですが途中から千鳥のノブさんにリブートしてしまいました」とマラソン完走後に撮影した自撮りを公開した。

鈴木のモノマネメイクだったはずが、マラソンによるメイク崩れで、千鳥・ノブのような見た目に。キンタロー。は「#リブート失敗」とドラマ『リブート』の内容(※顔を変えて別人として生き直す)と掛け合わせたハッシュタグを添えていた。

この投稿には「雰囲気掴んでる」「鈴木亮平さんにも見えるし、ノブさんにも見える」「じわじわくる(笑)」「鈴木ノブ平？」といったコメントが寄せられ、11日までに1,100リポスト、表示回数が113万回を超えるなど、話題を集めている。