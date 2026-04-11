西武、ロッテに3点リードで後半戦へ
1回裏に西武が打者一巡の猛攻で4点を先制。4回にも追加点を挙げ、5-0とリードを広げた。6回表にロッテ・山本大斗のソロホームランで1点を返したが、西武はなおも3点リードで6回を終えた。西武はA.カナリオが3打点、桑原将志も1打点を挙げている。
【スタメン】
西武: 1(左)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(捕)小島 大河 4(三)渡部 聖弥 5(指)林 安可 6(一)岸 潤一郎 7(右)Ａ・カナリオ 8(中)秋山 俊 9(二)仲田 慶介 10(投)武内 夏暉
ロッテ: 1(左)西川 史礁 2(右)藤原 恭大 3(二)上田 希由翔 4(一)Ｎ・ソト 5(指)Ｇ・ポランコ 6(三)寺地 隆成 7(中)岡 大海 8(捕)松川 虎生 9(遊)友杉 篤輝 10(投)田中 晴也
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|ヤクルト
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|6
|中日
|12
|3
|9
|0
|.250
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
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|1
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|12
|7
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|.583
|1
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|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|ロッテ
|13
|5
|8
|0
|.385
|3
|6
|西武
|13
|4
|8
|1
|.333
|4