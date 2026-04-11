西武、ロッテに3点リードで後半戦へ

1回裏に西武が打者一巡の猛攻で4点を先制。4回にも追加点を挙げ、5-0とリードを広げた。6回表にロッテ・山本大斗のソロホームランで1点を返したが、西武はなおも3点リードで6回を終えた。西武はA.カナリオが3打点、桑原将志も1打点を挙げている。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原　将志 2(遊)源田　壮亮 3(捕)小島　大河 4(三)渡部　聖弥 5(指)林　安可 6(一)岸　潤一郎 7(右)Ａ・カナリオ 8(中)秋山　俊 9(二)仲田　慶介 10(投)武内　夏暉

ロッテ: 1(左)西川　史礁 2(右)藤原　恭大 3(二)上田　希由翔 4(一)Ｎ・ソト 5(指)Ｇ・ポランコ 6(三)寺地　隆成 7(中)岡　大海 8(捕)松川　虎生 9(遊)友杉　篤輝 10(投)田中　晴也

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4